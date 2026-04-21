Biodiversität bewahren: Naturschutzbund sichert Rückzugsräume auf Streuobstwiesen in der Steiermark

Naturschutzbund sichert Streuobstwiesen als Lebensräume in der Steiermark

Streuobstwiesen gelten in der Steiermark als wichtige Rückzugsräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Der Naturschutzbund setzt sich mit speziellen Maßnahmen für den Erhalt dieser Flächen und für seltene Arten ein.

Mit Schutzprogrammen werden unter anderem der Wiedehopf und die Apfelsorte Ilzer Rosenapfel gefördert, die in solchen Obstwiesen vorkommen. Streuobstwiesen haben sich als Biodiversitätshotspots etabliert und tragen wesentlich zur Artenvielfalt bei.

Streuobstwiesen als artenreiche Lebensräume

Streuobstwiesen zeichnen sich durch vielfältige Obstbaumbestände aus und bieten zahlreichen Tieren und Pflanzen einen Lebensraum. Auf diesen Flächen wird auf Pestizide und intensive Pflanzungen verzichtet, die Nutzung erfolgt extensiv.

Die extensive Bewirtschaftung unterstützt von Insekten abhängige Vogelarten und andere Tiere. Durch diese naturnahe Nutzung entstehen strukturreiche Lebensräume, die für viele Arten von Bedeutung sind.

Schutz seltener Sorten in St. Marein bei Graz

In St. Marein bei Graz hat der Naturschutzbund Steiermark durch Spendengelder eine Streuobstwiese erworben. Auf dieser Fläche kommt der Ilzer Rosenapfel vor, eine steirisch-endemische Apfelsorte und Regionalsorte aus der Oststeiermark.

Der Ilzer Rosenapfel gilt heute als Rarität und wurde durch die industrielle Landwirtschaft fast vollständig verdrängt. Die Sorte weist eine natürliche Resistenz gegen Krankheiten auf und dient als Genpool für die Züchtung klimaresilienter Obstbäume.

Naturnahe Bewirtschaftung in der gesamten Steiermark

Mit der Sicherung von Streuobstwiesen schafft der Naturschutzbund Refugien für seltene Arten. Der Naturschutzbund Steiermark bewirtschaftet nach eigenen Angaben knapp 1.000 Eigenflächen naturnah, um Lebensräume zu erhalten und zu fördern.