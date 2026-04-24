Biogena investiert Millionen: Neue Produktionsstätte in Salzburg und Ausbau der Zentrale

Biogena erweitert Zentrale in Koppl und baut neue Produktionsstätte in Salzburg-Liefering

Der Nahrungsergänzungsmittelhersteller Biogena baut seine Aktivitäten weiter aus. Das Unternehmen mit Sitz in Koppl im Flachgau investiert in die Erweiterung der Firmenzentrale und errichtet eine zusätzliche Produktionsstätte in Salzburg-Liefering.

Anlass für die Ausbaupläne ist das 20-Jahr-Jubiläum des Unternehmens. Biogena existiert seit zwei Jahrzehnten, der Produktionsstandort in Koppl besteht seit knapp fünf Jahren.

Investitionen in Koppl

Eigentümer und Gründer Albert Schmidbauer will mindestens 15 Millionen Euro in die Erweiterung des Standortes in Guggenthal in Koppl investieren. Das Werk in Koppl war vor wenigen Jahren um 25 Millionen Euro erbaut worden, nachdem die Produktion aus dem oberösterreichischen Lengau dorthin verlegt wurde.

Die Fläche des Werkes wird um 4.000 Quadratmeter aufgestockt. Nach Angaben von Schmidbauer verfügt Biogena derzeit über zu wenig Seminarräume. Er bezeichnet Wissensvermittlung als ein großes Tätigkeitsfeld des Unternehmens.

Neue Produktionsstätte in Salzburg-Liefering

In Salzburg-Liefering, an der Grenze zu Freilassing, entsteht eine weitere Produktionsstätte von Biogena. Eine bestehende Lagerhalle wird zu diesem Zweck umgebaut. Bereits im Sommer soll in der umgebauten Halle die Produktion starten.

Laut Geschäftsführer Stefan Klinglmair ist der Standort Koppl stark auf Kapselproduktion spezialisiert. Der neue Standort in Salzburg-Liefering soll demnach stark auf andere Darreichungsformen ausgerichtet sein.

Wachstumskurs und neue Arbeitsplätze

Biogena befindet sich nach eigenen Angaben auf Wachstumskurs. In den beiden Werken in Koppl und Salzburg-Liefering werden insgesamt 70 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Im Zwei-Schicht-Betrieb produziert die Belegschaft in Koppl fast eine halbe Milliarde Mikronährstoff-Kapseln pro Jahr. Das Unternehmen erwirtschaftet nach eigenen Angaben 160 Millionen Euro Umsatz pro Jahr, exportiert in 70 Länder weltweit und beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Biogena ist an 30 Standorten in Europa, Amerika und Asien vertreten.