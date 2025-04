Biomüll: Wiener Erde „Guter Grund“ jetzt auch in kompakter Variante erhältlich

Die Stadt Wien demonstriert eindrucksvoll, wie aus Biomüll wieder neues Leben entstehen kann. Dies geschieht durch die MA48 – Abfallwirtschaft, die die in Wien gesammelte und produzierte 48er-Erde „Guter Grund“ verantwortet. In diesem Jahr ist das Naturprodukt erstmals in drei verschiedenen Größen erhältlich. WIEN. Jährlich gelangen über 100.000 Tonnen Bioabfall in mehr als 90.000 Biotonnen in den Wiener Grüngürtel. Aber was geschieht eigentlich mit dem Biomüll? Er verwandelt sich in wertvolle Erde, die das Wachstum neuer Pflanzen ermöglicht. Diese Umwandlung geschieht durch die Blumen- und Gartenerde „Guter Grund“. Nachdem der Biomüll von MA 48 gesammelt wurde, werden im Kompostwerk Lobau jährlich etwa 40.000 Tonnen Kompost erzeugt. Dieser hochwertige Kompost wird anschließend im Erdenwerk der Firma Compo in der Donaustadt weiterverarbeitet. Bei der Produktion wird vollständig auf mineralische Dünger und Torf verzichtet, und die Erde besteht zu 100 Prozent aus natürlichen Inhaltsstoffen, was sie umweltfreundlich macht. Siehe auch Prozessbeginn gegen Wienerin wegen IS-Anhängerschaft nach jahrelangem Aufenthalt in Syrien Regional und nachhaltig produziert Die Erde wird nicht nur in Wien gesammelt, sondern auch vor Ort verarbeitet – das entspricht dem Grundgedanken einer echten Kreislaufwirtschaft. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) lobt die 48er-Erde als Paradebeispiel: „Die hochwertige und regionale Wiener Blumen- und Gartenerde ist ein ‚guter Grund‘ für alle Wienerinnen und Wiener, die Biotonne zu nutzen. Wer seine Garten- und Küchenabfälle richtig entsorgt, trägt aktiv zum Klimaschutz bei.“ Diese Initiative stellt nicht nur einen Beitrag zur Abfallverwertung dar, sondern fördert auch das Bewusstsein für nachhaltige Praktiken im Alltag. Siehe auch Disziplin und Torgefahr: 7 Erkenntnisse aus dem Grazer Derby Egal, ob es sich um kleinere Gartenprojekte auf dem Balkon oder um größere Umtopfarbeiten im Garten handelt, die 48er-Erde eignet sich bestens für alle Arten von Bepflanzungen im Wohnbereich, Haus und Garten. Sie ist ab sofort in unterschiedlichen Größen erhältlich: 40 Liter, 18 Liter und seit diesem Jahr auch neu in einem praktischen Fünf-Liter-Sack. Die kleineren Optionen sind im 48er-Tandler in Margareten oder in der Donaustadt erhältlich, während die große Version ausschließlich an Mistplätzen in bestimmten Stadtteilen wie Hernals angeboten wird, um den Zugang zu erleichtern. Das könnte dich auch interessieren: Gemeindebau in Margareten nach Friederike Mayröcker benannt Siehe auch 10 Jahre TierQuarTier: Jubiläumsfeier des größten Tierheims in Wien Digitale Entdeckungstour durch 320 begrünte Wiener Grätzl 44 Wohnungen im Simmeringer Gemeindebau zu vergeben

