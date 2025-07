Im August steht die 21. Ausgabe der Afrika Tage an, ein kulturelles Großereignis, das in Wien für alle Altersgruppen eine Vielzahl von Konzerten, Workshops und Events bietet. Die Veranstalter haben bereits erste Höhepunkte bekannt gegeben, während das vollständige Programm sukzessive veröffentlicht wird.

WIEN. Die Afrika Tage verwandeln die Donauinsel vom 8. bis 18. August in einen lebendigen Treffpunkt für afrikanische Kultur und Musik. In diesem Jahr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl für Erwachsene als auch für Kinder gestaltet ist. Diese multikulturelle Veranstaltung ist eine hervorragende Gelegenheit, die Vielfalt Afrikas hautnah zu erleben.

Wie üblich wird das Programm nicht auf einmal veröffentlicht, sondern nach und nach ergänzt. Schon jetzt können die Veranstalter vielversprechende musikalische Acts ankündigen: Internationale Stars aus verschiedenen Teilen Afrikas werden in Wien auftreten, um die Bühne mit ihren musikalischen Talenten zu rocken. Dies verspricht nicht nur Unterhaltung, sondern auch einen faszinierenden Einblick in die kulturelle Landschaft des Kontinents.

Erste Highlights

Die ersten Hauptacts sind bereits bestätigt. Am Freitag, den 8. August, wird der talentierte Sänger und Rapper Morena Leraba aus Lesotho auf der Bühne stehen. Der AfroJazz-Gitarrist Jimmy Dludlu wird am Sonntag, den 10. August, die Zuhörer mit seinen Melodien begeistern. Am Freitag, den 15. August, ist die herausragende Nkule Dube aus Südafrika zu erleben, gefolgt von Jazz-Star Marla Glen, die am Sonntag, den 17. August, die Donauinsel in ihren Bann ziehen wird. Weitere Künstler und das vollständige Musikprogramm werden kontinuierlich unter afrika-tage.at aktualisiert.

Zusätzlich verspricht das Rahmenprogramm, das afrikanische Handwerk und die Kunst zu zelebrieren, ein aufregendes Erlebnis. Verschiedene Workshops bieten die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und die faszinierende Handwerkskunst Afrikas kennenzulernen. Rhythmische Trommelsessions und ein Kinderprogramm sind ebenfalls Teil des Angebots, um Familie und Freunde zusammenzubringen und ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen.

Einheitliche Eintrittspreise

Um den Besuch der Afrika Tage für alle zugänglich zu machen, haben die Veranstalter eine einheitliche Eintrittspreisstruktur eingeführt: Für nur zehn Euro pro Tag erhalten die Besucher Zugang zu Konzerten und Workshops. „Unser Ziel ist es, die Afrika Tage für jeden zugänglich zu machen“, so das Team hinter der Veranstaltung.





