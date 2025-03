Nach einer Initiative von Bezirksvorsteher Peter Jagsch (SPÖ) kann das über 360 Jahre alte Kalvarienbergfest auch heuer wieder abgehalten werden. Mit der Organisation des Vereins Volxfest wird der beliebte Ostermarkt wieder ab Freitag, 4. April, bis Sonntag, 20. April, stattfinden. Ein weiteres Highlight dieses Jahr sind die vorösterlichen Traditionen und Aktivitäten, die besonders Familien ansprechen. WIEN/HERNALS. Eine Hernalser Tradition erstrahlt in neuem Glanz. Bereits Ende Februar verkündete Bezirksvorsteher Peter Jagsch (SPÖ) bei der Bezirksvertretungssitzung, dass das Kalvarienbergfest mit neuer organisatorischer Leitung nach Hernals zurückkommt. MeinBezirk hat darüber berichtet. Am Donnerstag, dem 20. März, wurde bei einer Pressekonferenz das offizielle Programm des Festes bekannt gegeben. Das Publikum darf sich auf ein abwechslungsreiches Angebot freuen, das köstliche lokale Spezialitäten und traditionelle Bräuche miteinander vereint. Siehe auch Neues Aquarium: Hunderte von Tieren ziehen in den Tiergarten Schönbrunn um Familienfest kommt zurück Im Rahmen eines Presseevents informierten Bezirkschef Peter Jagsch, Pfarrer Karl Engelmann von der Kalvarienbergkirche, und die neuen Organisatoren des Fests, das Team von Volxfest, über die Attraktionen des Kalvarienbergfestes. Ziel ist es, die Familie und lokale Traditionen in den Mittelpunkt zu stellen. Besonderes Augenmerk liegt auf Attraktionen wie dem traditionellen „Bamkraxler“ und Kunsthandwerksständen, die das Fest bereichern werden. Neben Einkaufsmöglichkeiten und kulinarischen Leckereien wird auch ein abwechslungsreiches Programm für Kinder angeboten. So dürfen sich die kleinen Besucher vor der offiziellen Eröffnung am 4. April um 17 Uhr auf eine magische Zaubershow und einen Besuch des Osterhasen freuen. Siehe auch Die letzte Etappe: Grasser-Ära wird auf den Prüfstand gestellt! Zusätzlich werden am Karfreitag das feierliche „Osterratschen“ und am Karsamstag das entzünden des traditionellen Osterfeuers stattfinden, bei dem auch die Osterkerzen erleuchtet werden. Bezirksvorsteher Jagsch versicherte, dass sich alle beim Kalvarienbergfest, auch jene die nicht aus Hernals kommen, willkommen fühlen dürfen. Das Kalvarienbergfest wird vom Freitag, 4. April, bis Sonntag, 20. April, durchgeführt. Das vollständige Programm kann unter www.volxfest.at eingesehen werden. Das könnte dich auch interessieren: Kunst und Kultur am Kalvarienbergfest Umsiedelung einer Sonderschule sorgt für Kritik Letztes Krokodil in Mitteleuropa kam aus Hernals Siehe auch Hybridenergie aus Spanien: Wärme und Strom in einem System

