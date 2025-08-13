Bis 2027: LKH Graz renoviert Kinderambulanz für Blutkrankheiten

Das LKH-Universitätsklinikum Graz plant eine umfassende Modernisierung und Erweiterung seiner Ambulanz für Kinder mit Blut- und Krebserkrankungen. Die Initiative zielt darauf ab, mehr Platz, kürzere Wege und eine einladendere Atmosphäre für Patienten und deren Familien zu schaffen. Die Fertigstellung des Projekts ist für März 2027 angestrebt und soll etwa 2,5 Millionen Euro kosten.



GRAZ. In der pädiatrischen Hämato-Onkologie werden Kinder und Jugendliche mit Erkrankungen des Blutes, des Knochenmarks oder des Lymphsystems behandelt, darunter Leukämien, Anämien und Blutgerinnungsstörungen. Die Ambulanz am LKH-Universitätsklinikum Graz wird nun dringend benötigt modernisiert und erweitert.

Der Baustart für das neue Ausweichquartier begann am Montag, und die neue Ambulanz wird voraussichtlich Ende März 2027 in Betrieb genommen. Dieser Schritt ist notwendig geworden, da die Zahl der Fälle in den letzten Jahren gestiegen ist, was auf die verbesserten Überlebenschancen bei jugendlichen Patienten mit Blut- und Knochenmarkserkrankungen zurückzuführen ist. Die Verlagerung der Erwachsenen-Ambulanz aus dem Erdgeschoss schafft Raum für eine kindgerechte Versorgung.

Erleichterte Abläufe



„Die neue Ambulanz wird effizienter strukturiert sein und den Familien in schwierigen Zeiten eine möglichst angenehme Atmosphäre bieten“, erklärt Ulf Drabek, Vorstand für Finanzen und Technik der KAGes. Auch die Arbeitsabläufe für die Mitarbeitenden werden verbessert. „Die räumliche Neugestaltung stärkt die medizinische Versorgung und bietet unseren jungen Patientinnen und Patienten einen sicheren Ort“, ergänzt Gerhard Stark, Vorstandsvorsitzender der KAGes.

Die optimierte Raumstruktur soll nicht nur im Nachsorgebereich für Stammzellentransplantationen, sondern auch in der gesamten Ambulanz für kürzere Wege sorgen. Geplant sind unter anderem ein Beobachtungsraum für Infusionstherapien, modernisierte Sanitäranlagen, eine barrierefreie Patientenannahme sowie eine neue Lüftungszentrale.

Tierisches Leitsystem



Besonderes Augenmerk liegt auch auf einer kindgerechten Gestaltung der Räumlichkeiten. „Tierische Leitmotive – von Affen über Flamingos bis zu Tigerbabys – werden die Wände und Türen freundlich gestalten und die Orientierung für Kinder im Vorschulalter erleichtern“, erklärt Thomas Hofer, Technik- und IT-Direktor der KAGes.

Das Bauprojekt umfasst eine Nettogeschossfläche von rund 399 Quadratmetern und wird ein Investitionsvolumen von etwa 2,5 Millionen Euro erfordert.

