Gerhard Fabisch wird neuer Vorsitzender der Steiermärkischen Verwaltungssparkasse und bleibt bis 2029 im Amt. Eva Heigl, die bisherige Vorstandsvorsitzende, wird seine Stellvertreterin.



GRAZ. Die Steiermärkische Verwaltungssparkasse hat ihren Vorstand neu konstituiert. Gerhard Fabisch übernimmt ab sofort den Vorsitz. Diese Entscheidung folgt dem Vorschlag von Eva Heigl, die zuvor in dieser Position tätig war. Vor seinem neuen Amt war Fabisch bis Ende Mai Vorstandsvorsitzender der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG. Nach seinem altersbedingten Ausscheiden aus dieser Funktion nimmt er nun die Führung der Steiermärkischen Verwaltungssparkasse auf, mit einer Amtszeit bis zum 31. Mai 2029.

Eva Heigl, Betriebswirtin und Gesundheitsökonomin, hat sich aktiv für die Rolle des stellvertretenden Vorsitzenden ausgesprochen. Sie wird diese Position ab sofort einnehmen. Auch Werner Hauser bleibt Teil des dreiköpfigen Vorstands. Hauser ist Professor für Wirtschaftsrecht an der FH Joanneum in Graz und wird ebenfalls bis Mai 2029 in seiner Position bleiben. Die Steiermärkische Verwaltungssparkasse hält einen Anteil von 73,8 Prozent an der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG. Sie besitzt keine Bankkonzession und ist als stiftungsähnliche Organisation vorrangig mit der Beteiligungshaltung betraut. Zudem fördert sie zahlreiche gemeinnützige Projekte in der Region, was zur Stärkung der gesellschaftlichen Entwicklung beiträgt.

Die Steiermärkische Verwaltungssparkasse spielt eine zentrale Rolle in der lokalen Wirtschaft und Gesellschaft. Durch ihre Unterstützung verschiedenster gemeinnütziger Initiativen trägt sie zur Verbesserung der Lebensqualität in der Steiermark bei. Projekte, die von Bildung bis Gesundheitsförderung reichen, profitieren oft von ihrer Förderung. Ihre strategischen Entscheidungen stehen im Einklang mit den Bedürfnissen der Gemeinschaft und fördern gleichzeitig eine nachhaltige Entwicklung.

