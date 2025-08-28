Bis 30.09.: Energie Graz senkt Strompreise – Zustimmung der Kunden notwendig

Kunden der Energie Graz mit einem Vertrag bis zum 11. Juni 2024 aufgepasst: Bis 30. September können Sie telefonisch oder online einem neuen Tarifmodell von bis zu 26 Prozent Einsparung zustimmen.

Die Energie Graz bietet derzeit ein besonders attraktives Tarifmodell an: Im neuen Angebot sinkt der Verbrauchspreis um etwa 26 Prozent im Vergleich zum bisherigen Tarif. Um von dieser Preisreduktion zu profitieren, benötigen die Kunden aus rechtlichen Gründen eine aktive Zustimmung. Wer den neuen Tarif ablehnt, erhält zwar automatisch eine zehnprozentige Senkung, verschenkt aber erhebliche Einsparpotenziale.

Preisgarantie bis Herbst 2026

Der neue Tarif kann bis spätestens 30. September 2025 – wie im postalischen Anschreiben beschrieben – online oder telefonisch abgeschlossen werden. Mit einem Vertragsabschluss sichern sich Kunden eine Preisgarantie bis zum 30. September 2026. Jetzt zustimmen und den vollen Preisvorteil sichern!

*Dieses Angebot gilt nur für Stromkunden mit einem Vertragsabschluss bis zum 11. Juni 2024.