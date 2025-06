Bis Herbst: Baustellen auf Hauptbrücke sowie Lend- und Kaiser-Franz-Josef-Kai

Über die Sommermonate stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten auf der Hauptbrücke und den angrenzenden Kais an. Bis Anfang September sollen alle Verkehrsbehinderungen behoben sein.

GRAZ. Der bevorstehende Baustellensommer erwartet uns mit zahlreichen Herausforderungen. Während die Arbeiten zur Anbindung der neuen Straßenbahnroute von der Neutorgasse an die Annenstraße bereits im Gange sind, plant die Holding Graz, den Stillstand der innerstädtischen Straßenbahn zu nutzen, um zusätzlich zwei Infrastrukturprojekte durchzuführen. Laut einem Bericht von MeinBezirk aus April beginnen im Sommer umfassende Sanierungsarbeiten im Bereich der Erzherzog-Johann-Brücke. In diesem Zuge wird beispielsweise die Schienenkonstruktion erneuert. Zeitgleich wird die Asphaltdeckschicht am Lendkai saniert, ehe die Arbeiten am Autounterführung am Kaiser-Franz-Josef-Kai beginnen.

Die Arbeiten beginnen am Dienstag, wobei zunächst der südliche Gehsteig sowie der Gleisbereich gesperrt werden, um den Fußgängern und Radfahrern den Durchgang jederzeit zu ermöglichen. Nach der Installation der sogenannten Fahrbahnübergangskonstruktion sowie den erforderlichen Abdichtungsarbeiten erfolgt die Wiederherstellung der Oberflächen. Zudem werden Entwässerungsleitungen instand gesetzt, um Oberflächenwasser effektiv abzuleiten.

Während der Sanierungsarbeiten am Lendkai wird eine Autofahrspur tagsüber geöffnet, um den Verkehr zu erleichtern. Ab 21 Uhr finden Fräsarbeiten und die Asphaltierung statt, um die Beeinträchtigungen für die Autofahrer so gering wie möglich zu halten. Das gesamte Projekt, das voraussichtlich 500.000 Euro kosten wird, soll bis zum 29. August abgeschlossen werden.

Verkehrsbehinderungen am Kaiser-Franz-Josef-Kai

Parallel dazu startet am 23. Juni die Deckensanierung bei der Unterführung am Kaiser-Franz-Josef-Kai, die bis zum 5. September dauern soll. Der Kostenrahmen von etwa 500.000 Euro umfasst den Austausch von Fertigteilplatten über eine Länge von 40 Metern. Dafür ist der Einsatz von Kränen notwendig.

Während dieser Zeit wird auch der angrenzende Geh- und Radweg erhöht, um einen zukünftigen Ausbau zu ermöglichen. Fußgänger können weiterhin die Geschäfte erreichen, während Radfahrer umgeleitet werden. Die Umleitung verläuft zwischen Erich-Edegger-Steg und Tegetthoffbrücke über die Sackstraße und Albrechtgasse sowie die Mariahilferstraße und Griesgasse.

Für die Deckenarbeiten sind drei Totalsperren des Kaiser-Franz-Josef-Kais vorgesehen, die jeweils von Samstag, 18 Uhr bis Montag, 5 Uhr stattfinden werden. Außerdem bleibt in der Unterführung zu allen Zeiten ein Fahrstreifen freigehalten, um die Zufahrt zur Kastner-Garage und zum Admonterhof zu gewährleisten. Der Radabstellplatz wird temporär auf den Kapistran-Pieller-Platz verlegt.

Baustellenübersicht

Sanierungsarbeiten an der Erzherzog-Johann-Brücke ab 10. Juni, Dauer: mehrere Wochen

Verkehrsbehinderungen am Lendkai nach Abschluss der Brückensanierung bis spätestens 29. August

Verkehrsbehinderungen am Kaiser-Franz-Josef-Kai ab 23. Juni bis spätestens 5. September

