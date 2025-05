Bis zu 31 Grad: Sommer und Sonne am Wochenende im ganzen Land!

Am Donnerstag, dem Christi Himmelfahrt, bleibt das Wetter noch unbeständig. Doch bereits am Samstag zeigt sich der Sommer mit sonnigen Temperaturen im ganzen Land, wenn auch nicht überall kontinuierlich. Diese Vorhersage basiert auf den neuesten Daten von Geosphere Austria.

ÖSTERREICH. Am Donnerstag werden vor allem an der Alpennordseite dichte Wolken und Regen erwartet, wobei der Vormittag auch heftige Niederschläge bringen kann. Am Nachmittag lässt der Regen jedoch allmählich nach. In den Regionen vom Tiroler Unterland bis ins westliche Niederösterreich könnten die Niederschläge länger anhalten. Im Norden, Osten und Süden Österreichs beginnt der Tag oft sonnig, aber tagsüber ist die Bildung von Quellwolken und vereinzelte Regenschauer nicht auszuschließen. Insbesondere im Süden gibt es die meiste Sonne und die geringste Wahrscheinlichkeit für Schauer. Der Wind weht lebhaft, in höheren Lagen sogar stark aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 8 und 14 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen zwischen 16 und 23 Grad erwarten werden.

Am Freitag bleibt die Osthälfte Österreichs weiterhin von leichten Regenschauern betroffen. Doch im Laufe des Tages wird die Sonne immer häufiger sichtbar, wobei am Nachmittag noch örtliche Regenfälle möglich sind. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Bergland teilweise lebhaft aus West bis Nordwest, während es im Süden eher windstill bleibt. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 7 und 15 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen meist zwischen 19 und 25 Grad erreichen.

Bis zu 31 Grad am Wochenende

Am Samstag wird überwiegend die Sonne scheinen. Am Nachmittag können zwar über dem Bergland einige Quellwolken entstehen, die Wahrscheinlichkeit für Schauer bleibt jedoch gering. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen reichen von 8 bis 14 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen zwischen 24 und 29 Grad liegen. Am Sonntag startet der Tag sehr sonnig. Gegen Nachmittag bilden sich größere Quellwolken, die in einigen Regionen, insbesondere im Berg- und Hügelland, zu lokalen Regenschauern oder Gewittern führen können. Dennoch bleibt es an vielen Orten trocken. Insbesondere in Vorarlberg und Nordtirol sind ab dem späten Nachmittag vermehrt Schauer und Gewitter zu erwarten. Der Wind weht abseits der Schauerzellen schwach bis mäßig aus verschiedenen Richtungen. Die Frühtemperaturen variieren zwischen 10 und 15 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen zwischen 26 und 31 Grad liegen, wobei der Osten des Landes am wärmsten wird.

Das könnte dich auch interessieren: