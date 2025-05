Bis zum 15. Juni: Sozial engagierte Heldinnen und Helden in der Steiermark gesucht!

Teilhabe ermöglichen, Vorurteile abbauen, neue Wege gehen: Wer mit Mut und Herz das Leben benachteiligter Menschen verbessert, hat jetzt die Chance, dafür ausgezeichnet zu werden. Der Harry-Krenn-Preis geht in die dritte Runde – und sucht genau solche Projekte. Dank einer Verlängerung gibt es noch bis 15. Juni die Möglichkeit, Initiativen, Projekte und Ideen einzureichen.

STEIERMARK. Der Harry-Krenn-Preis, eine Initiative der Caritas und unterstützt von MeinBezirk, bietet eine Plattform für kreative und vielschichtige soziale Engagements. In der Vergangenheit wurden bereits beeindruckende Projekte ausgezeichnet, darunter Kosmetikangebote für Armutsbetroffene, Nachbarschaftshilfen für pflegende Angehörige und Unterstützung für Senioren bei Behördengängen. Diese Projekte zeigen eindrucksvoll, wie wichtig es ist, aktiv gegen soziale Ausschlussmechanismen vorzugehen und kreative Lösungen zu finden, um die Gemeinschaft zu stärken.

Im Gedenken an Harry Krenn

Bis 15. Juni können Projekte, Initiativen oder sogar erst entstehende Ideen eingereicht werden, die sich für mehr Teilhabe einsetzen und aktiv gegen soziale Ausgrenzung und Vorurteile wirken. Der Preis wird von der Caritas Steiermark und MeinBezirk.at vergeben – in Gedenken an den kürzlich verstorbenen Grazer Sozialpionier Harry Krenn, der mit unkonventionellen Projekten Menschen am Rand der Gesellschaft sichtbar gemacht und unterstützt hat. Sein Motto: „Das Maß aller Dinge ist der Schwächste.“

„Armut macht den Unterschied“, so Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler. „Wer in Armut lebt, verliert nicht nur Lebensqualität, sondern oft auch Zugehörigkeit. Armut macht auch einsam. Und Einsamkeit ist eines der drängenden Probleme unserer Zeit.“ Der Harry-Krenn-Preis will dem etwas entgegensetzen – mit Ideen, die verbinden und verändern. Die bisherigen Preisträger wie der Grazer Inklusionslauf, das Projekt Beauty Youngsters, das Obdacher Marktauto oder der Verein Herzwerk zeigen: Es braucht keine großen Budgets, sondern Menschen, die anpacken. Ihnen will die Caritas gemeinsam eine Bühne geben.

So funktioniert es:

Harry-Krenn-Preis 2025 – Jetzt einreichen!

Gesucht: Projekte, Initiativen oder Ideen, die benachteiligten Menschen mehr Teilhabe ermöglichen und Vorurteile abbauen.

Wer kann einreichen? Einzelpersonen, Gruppen, Vereine oder Organisationen – auch mit Projekten im Entstehen.

Einreichfrist: Bis 15. Juni 2025

Veranstalter: Caritas Steiermark & MeinBezirk

Alle Informationen & Einreichung: www.caritas-steiermark.at/harry-krenn-preis

