Bis zum 2. September: 100 Jahre Radio-Ausstellung im Technischen Museum Wien

Die Jubiläumsausstellung „100 Jahre Radio. Als Österreich auf Sendung ging“ im Technischen Museum Wien ist noch bis Dienstag, den 2. September, geöffnet und bietet einen ansprechenden Einblick in die Geschichte des Radios in Österreich.

WIEN/PENZING. Mit einer beeindruckenden Fläche von 800 Quadratmetern wird deutlich, wie das Medium Radio nicht nur die Informationsverbreitung revolutionierte, sondern auch die Denkweisen und Lebensstile der Menschen nachhaltig prägte.

Das Radio hat sich als vielseitiges Medium etabliert; es fungierte als Bildungsinstrument, Propagandaträger und als ein verlässlicher Begleiter in allen Lebenslagen. Die Ausstellung thematisiert die Entwicklung des Radios und dessen Einfluss auf die Gesellschaft, von frühen Hörspielen bis hin zu modernen Podcasts.

Ein historischer Reportagewagen

Mit über 500 Exponaten und 100 Hörbeispielen wird den Besuchern eine faszinierende Reise durch ein ganzes Jahrhundert Radiogeschichte geboten. In Kooperation mit dem ORF hat das Technische Museum Wien seltene Großobjekte wie einen historischen Reportagewagen sowie einen originalen Regieplatz aus dem Funkhaus zur Schau gestellt. Diese Exponate verdeutlichen die technische Evolution und die Anpassung des Radios an neue gesellschaftliche Bedürfnisse.

Zusätzlich zur physischen Ausstellung bietet die Österreichische Mediathek eine umfangreiche Online-Ausstellung. Diese ist ein wertvolles digitales Angebot, das vertiefende Informationen und Audiodokumente zu Themen aus Alltag, Politik und Kultur bereitstellt. Auf diese Weise können Interessierte auch von zu Hause aus in die Geschichte des Radios eintauchen.

Der Eintritt für die Ausstellung beträgt 18 Euro. Weitere Informationen und Tickets sind erhältlich auf der offiziellen Webseite des Technischen Museums: hier.



