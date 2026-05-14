Bittere Pille für SKN St. Pölten: Trotz starkem Kampf kein Aufstieg in die Bundesliga

SKN St. Pölten verpasst Aufstieg in die Bundesliga

Der SKN St. Pölten hat den Aufstieg in die österreichische Fußball-Bundesliga verpasst und schließt die Saison in der zweiten Liga als Tabellenzweiter ab. Meister und Aufsteiger ist Austria Lustenau.

Vor der letzten Runde der zweiten Liga lag Austria Lustenau an der Tabellenspitze und startete mit einem Punkt Vorsprung auf den SKN St. Pölten.

Der SKN St. Pölten gewann sein Heimspiel in der abschließenden Runde in der NV Arena mit 1:0 gegen Wels. Parallel dazu setzte sich Austria Lustenau mit 2:1 gegen Amstetten durch. Die Partie zwischen Austria Lustenau und Amstetten war ausverkauft.

Durch den Sieg in der letzten Runde steigt Austria Lustenau als Meister der zweiten Liga in die österreichische Fußball-Bundesliga auf. Der SKN St. Pölten bleibt als Zweiter in der zweiten Liga.

Vor Saisonbeginn zählte der SKN St. Pölten nicht zu den Aufstiegskandidaten. Ein Investor aus Australien hatte sich zuvor überraschend vom Verein verabschiedet, nachdem er mit großen Worten angetreten war.

Trainer des SKN St. Pölten ist Cem Sekerlioglu. Unter seiner Leitung entstand eine kompakte Mannschaft aus einer Mischung von Routiniers und Talenten, die bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielte.