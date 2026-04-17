Blacktide erobert Musikszene: Pressbaumer Gymnasiasten gewinnen Niederösterreichs ESC-Schulwettbewerb

Band „Blacktide“ gewinnt ESC-Schul-Musikwettbewerb für Niederösterreich

Die Band „Blacktide“ vom Gymnasium Campus Sacré Coeur in Pressbaum im Bezirk St. Pölten hat den ESC-Musikwettbewerb für Schulen für Niederösterreich gewonnen. Die vierköpfige Gruppe setzte sich im Rahmen des bundesweiten Schul-Musikwettbewerbs „United by Music“ durch.

Mit dem Sieg erhält „Blacktide“ 30 Tickets für die „Afternoon Preview Show“ des Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle.

Der Schul-Musikwettbewerb „United by Music“ wurde erstmals ausgeschrieben und begleitet den Eurovision Song Contest 2026. Er ist eine gemeinsame Initiative des ORF und des Bildungsministeriums. Eingereicht wurden mehr als 100 musikalische Beiträge von Schülerinnen und Schülern ab 14 Jahren aus ganz Österreich.

Zugelassen waren sowohl selbst komponierte Musikstücke als auch Coverversionen aus verschiedenen Genres, darunter etwa Rap und Pop. Für Niederösterreich gewann „Blacktide“ mit einer Coverversion des Songs „From the Start“. Das Original des Songs stammt von der Künstlerin Laufey.

Alle Gewinnerklassen aus den Bundesländern erhalten 30 Tickets für die „Afternoon Preview Show“ des Eurovision Song Contest am Dienstag, dem 12. Mai, in der Wiener Stadthalle. Die Auswahl der Sieger traf eine Jury mit Vertreterinnen und Vertretern von ORF und Bildungsministerium sowie der ESC-Teilnehmerin Zoe Straub, die 2016 beim Eurovision Song Contest antrat.

„Blacktide“ besteht aus Victoria Handle (Vocals), Natalia Terzinsky (Gitarre), Niklas Eisner (Schlagzeug) und Nikolaus Schmudermaier (Keyboard). Musiklehrer Dominik Krenn sowie Schlagzeuger Niklas Eisner werden im Zusammenhang mit der Band mit Aussagen zur Musik und ihrer Bedeutung zitiert.