Blitz-Forschung in Graz: Neue Sicherheitsstandards für kritische Infrastrukturen im Fokus

Forschung in Graz soll Sicherheit bei Blitzen erhöhen

Die Technische Universität Graz untersucht die Kräfte von Blitzen, um Sicherheitsstandards zu verbessern. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere der Schutz von Materialien und elektronischen Komponenten.

Anlass für das Thema bietet auch ein Vorfall im Bezirk Liezen, wo am Samstag zwei Alpinisten durch einen Blitzeinschlag verletzt wurden. Beide befinden sich den Angaben zufolge auf dem Weg der Besserung.

Extreme Temperaturen und Entstehung von Blitzen

Ein Blitz kann die Luft in seiner Umgebung auf etwa 30.000 Grad Celsius erhitzen. Diese Temperatur wird dort als rund fünfmal höher als die der Sonnenoberfläche beschrieben. Die dabei entstehende Energie wird demnach vor allem in Wärme umgewandelt.

Blitze entstehen laut Darstellung durch Reibung zwischen positiv geladenen Eiskristallen und negativ geladenen Wassertropfen. Diese Teilchen bilden sich, wenn feuchte Luft rasch in höhere Schichten der Atmosphäre aufsteigt. Aus der Reibung baut sich eine elektrische Spannung auf, die sich schließlich in Form von Blitzen entlädt.

Forschung an der TU Graz

Die TU Graz untersucht, wie Materialien gegen die Kräfte von Blitzen geschützt werden können. Im Fokus stehen unter anderem Windräder, Sensoren und Steuerungsgeräte. Die Tests sollen dazu beitragen, die Sicherheit kritischer Infrastrukturen zu gewährleisten.

Der Professor für Hochspannungstechnik und Blitzschutz an der Universität betont dabei die Bedeutung von Tauglichkeitsprüfungen elektronischer Komponenten. Sie sollen zeigen, wie widerstandsfähig Bauteile gegenüber Blitzwirkungen sind.

Energie von Blitzen und Gefahren im Gelände

Der Grazer Forscher Stephan Pack verweist darauf, dass es ein lang gehegter Wunsch der Wissenschaft sei, die Energie von Blitzen zu speichern. Nach seiner Einschätzung ist die Entladung eines Blitzes jedoch zu kurz, um sie ähnlich wie in Solaranlagen direkt in Strom umzuwandeln.

Beschrieben wird zudem, dass ein Blitz, der in einen Baum einschlägt, auf einen in der Nähe stehenden Menschen überspringen kann. Voraussetzung dafür sei, dass die Person näher am Baum steht, als der Abstand zwischen Einschlagsort am Baum und dem Boden beträgt.