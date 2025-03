BLOCHZUG in Dobl-Zwaring 2025 – Graz Event

Am 02. März 2025 fand in Dobl-Zwaring der 2. BLOCHZUG statt, eine mit Spannung erwartete Veranstaltung, die viel Freude und Lachen brachte. Über tausend Zaungäste versammelten sich, um die verschiedenen Faschingsgruppen und deren kreativen Darbietungen zu bewundern. Dieses jährliche Event gilt als eines der Highlight im steirischen Fasching und zieht Teilnehmer und Zuschauer aus der gesamten Region an.

Das Faschingskomitee Dobl-Zwaring war für die Organisation verantwortlich und bot ein vielseitiges Programm. Ein zentrales Element des Events war die große Verlosung des Blochs, die nicht nur für Aufregung sorgte, sondern auch zahlreiche Preise bereithielt. Veranstaltungsort war der Marktplatz von Dobl, wo eine mitreißende Faschingsparty mit der Liveband „Die 5 Steirer“ für ausgelassene Stimmung sorgte. Die Veranstaltung war nicht nur ein Fest der Farben und Freude, sondern es wurde auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt, mit vielen Essensständen und regionalen Spezialitäten.

Unter den Gästen waren auch wichtige Persönlichkeiten, wie Bgm. Waltraud Walch und Vzbgm. Johannes Nickl. Das Fest wurde bereichert durch die Teilnahme von verschiedenen Gruppen, darunter die Mädchengarde, die Trachtenkapelle, das Prinzenpaar und viele weitere originelle Maskenträger. Besonders hervorzuheben sind die kreativen Beiträge der Mavel Figuren sowie das örtliche mobile Leitspital, das innovative Ideen zum Thema Gesundheit präsentierte.

Das Blochziehen hat eine lange Tradition in der Steiermark und ist ein Brauch, der in Dobl-Zwaring gepflegt wird. Dieses Ritual findet statt, wenn im Dorf über das Jahr hinweg keine Hochzeiten gefeiert wurden. Traditionellerweise wird das Bloch von unverheirateten Männern gezogen, die damit die Schwere und Verantwortung des Lebens symbolisch annehmen. Dieses Brauchtum stärkt den Gemeinschaftsgeist und wird mit viel Spaß und Spiel umgesetzt.

Der Fasching in der Steiermark ist eine Zeit des Feierns, der Geselligkeit und der kulturellen Ausdrucksformen. Ähnliche Veranstaltungen finden in vielen Dörfern und Städten statt, wobei jede Region ihre besonderen Bräuche und Traditionen hat. Der BLOCHZUG in Dobl-Zwaring jedoch hebt sich durch seine Kombination aus Tradition und modernem Feiern hervor und wird von Jahr zu Jahr beliebter. Wer sich noch nicht selbst ein Bild von diesem bunten Spektakel gemacht hat, sollte es sich 2026 nicht entgehen lassen, wenn die nächste Auflage des BLOCHZUGs ansteht!