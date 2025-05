Blühender Wonnemonat Mai bei Norz Tichoff

Am 1. Mai 2025 verwandelte sich die Blumenwelt Norz-Tichoff in Haiming in ein lebendiges Frühlingsparadies. Zahlreiche Besucher genossen die stimmungsvolle Atmosphäre beim Frühschoppen von 11:00 bis 14:00 Uhr, begleitet von der beliebten Freddy Pfister Band. Die Band, bekannt für ihre mitreißenden Live-Auftritte, sorgte für beste Unterhaltung und verbreitete Frühlingsgefühle unter den Gästen. (meinbezirk.at)

Ein besonderes Highlight des Tages waren die exklusiven Mai-Rabatte: 15 % auf Balkonblumen und 20 % auf das Sortiment der Baumschule lockten viele Gartenfreunde zum Einkauf. Diese Angebote ermöglichten es den Besuchern, ihre Gärten und Balkone mit frischen Pflanzen für die kommende Saison zu bereichern. (meinbezirk.at)

Die Freddy Pfister Band, gegründet 2006, ist im Zillertal beheimatet und bekannt für ihre authentische Musik und energiegeladene Bühnenpräsenz. Mit einem Repertoire, das von traditioneller Volksmusik bis zu modernen Hits reicht, begeistert die Band ein breites Publikum. Im Jahr 2025 sind sie in Tirol, Südtirol, Deutschland, Holland und der Schweiz unterwegs und absolvieren jährlich 80 bis 100 Live-Auftritte. (zillertal.net)

Der Frühschoppen in der Blumenwelt Norz-Tichoff war ein rundum gelungener Feiertag, der Lust auf den Frühling machte und die Besucher mit guter Musik und attraktiven Angeboten begeisterte. Solche Veranstaltungen stärken das Gemeinschaftsgefühl und bieten eine wunderbare Gelegenheit, die Schönheit der Natur zu genießen und sich auf die bevorstehende Gartensaison vorzubereiten.





