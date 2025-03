Blütenpracht: Wiener Stadtgärten erstrahlen im Frühling in voller Farbenvielfalt

Der Frühling ist da – die Wiener Stadtgärten beginnen zu blühen! Gartenprofis geben Ihnen Tipps zu den Pflanzen, die in diesem Jahr für farbenfrohe Akzente in Wiens Parks sorgen.

WIEN. Mit dem Einläuten des Frühlings erwacht die Natur in Wien zu neuem Leben. Die Parkanlagen der Stadtgärten, die dieses Jahr voraussichtlich über 780.000 Frühlingsblumen beherbergen werden, sorgen für ein lebendiges und fröhliches Stadtbild. Besucher können bereits die ersten Knospen in Parks, entlang von Straßen und in den Alleen entdecken, die das Stadtbild mit frischen Farben bereichern.

Die Vorbereitungen für die Frühlingsblüte begannen schon im vergangenen Herbst. Die Gärtner des Wiener Stadtgartenamts haben rund 640.000 Tulpenzwiebeln sorgfältig in Blumenbeeten platziert und diese anschließend mit Reisig abgedeckt, um sie vor Frost zu schützen. Mit dem Frühlingserwachen wird das Reisig nun entfernt, um Platz für weitere 140.000 Stiefmütterchen zu schaffen und die Beete prächtig zu gestalten.

Zwei aufregende Farbkonzepte

In diesem Jahr hat die MA 42 – Wiener Stadtgärten zwei harmonische Farbthemen entwickelt, die mit leuchtenden Farben aufwarten. Im Süden und Westen Wiens wird eine harmonische Kombination aus Orange, Rot und Gelb verwendet. Tulpen der Sorten „Fosteriana Orange Emperor“ und „Darwin-Hybride Parade“ bringen den warmen Sonnenschein dieser Farben direkt in die Parks. Ergänzt werden diese Blüten durch die Stiefmütterchen „Viola cornuta Twix Citrus Mix“, die in fröhlichen Gelb- und Orangetönen erstrahlen.

In den nördlichen und zentralen Teilen Wiens wird hingegen eine klassische Mischung aus Rot, Weiß und Violett geschaffen. Hier setzen die weißen Tulpen „Fosteriana Purissima“ und die tiefroten „Deshima“ einen markanten Farbakzent. Diese Kombination wird von den sanft violett blühenden Stiefmütterchen „Viola cornuta Twix Rosy Mix“ abgerundet.

Neben den Blumenbeeten blühen auch zahlreiche Bäume und Sträucher. Besonders der Winterjasmin, der Duftschneeball und die Forsythie zeigen, bereits vor dem vollwertigen Blattaustrieb, ihre prächtigen Blüten und verleihen der Stadt frühlingshaftes Flair.

Blütenmeer zum Strauss-Jubiläum

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist das Johann-Strauss-Denkmal im Stadtpark, das von einem farbenfrohen Blütenmeer umgeben ist und im Frühling des Jubiläumsjahres in voller Pracht erstrahlt.

Zusätzlich wird die Kirschblüte zur selben Zeit zum Leben erweckt und verwandelt zahlreiche Parks in ein zauberhaftes rosa-weißes Blütenmeer. Besonders die Japanische Zierkirsche (Prunus serrulata) beeindruckt mit dichten Blütengruppen, die vor dem ersten Blattaustrieb strahlen.

Mit steigenden Temperaturen gewinnt auch die Lust auf Aktivitäten im Freien. Die Prater Hauptallee, eine atemberaubende 4,5 Kilometer lange Kastanienallee mit über 2.600 Bäumen, offeriert ideale Bedingungen für Laufbegeisterte. Nach einer Trainingseinheit bietet der alte Baumbestand, darunter Schwarz- und Silberpappeln sowie verschiedene Ahorn- und Eschenarten, die perfekte Kulisse für entspannende Stunden.

