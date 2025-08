Blütenzauber: Der Garten in Jakomini ist das ganze Jahr über ein echtes Highlight.

Beton als Baumaterial hat das Potenzial, den Energiebedarf von Gebäuden erheblich zu senken und deren Lebensdauer zu verlängern. Laut dem Umweltbundesamt ist der Gebäudesektor in Österreich für etwa zehn Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ein wesentlicher Teil dieser Emissionen entsteht durch den Betrieb von Gebäuden, vor allem durch Heizen und Kühlen. Nachhaltige Baustoffe, insbesondere Beton, können entscheidend dazu beitragen, den Energieeinsatz und die Emissionen zu reduzieren.

Beton hat Eigenschaften, die ihn besonders umweltfreundlich machen. Zum Beispiel kann er Wärme effizient speichern und abgeben. Dieses Thermalverhalten ermöglicht eine Optimierung der Energieeffizienz in Gebäuden. In Zeiten, in denen die Temperaturen schwanken, kann Beton dazu beitragen, den Energiebedarf für Heizung und Kühlung zu stabilisieren. Studien zeigen, dass der Einsatz von Beton in massiven Gebäudehüllen zu Einsparungen bei den jährlichen Energiekosten führen kann, da er die Temperaturvariationen innerhalb von Innenräumen abmildert.

Darüber hinaus ist Beton ein langlebiges Material, das im Vergleich zu vielen anderen Baustoffen eine signifikante Lebensdauer aufweist. Laut einer Analyse der Universität für Bodenkultur in Wien hat Beton eine Lebensdauer von 50 bis 100 Jahren, während Holz oder andere Leichtbaumaterialien in der Regel eine kürzere Lebensdauer haben. Dies hat nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern auch ökologische, da ein geringerer Materialbedarf zu einer Reduzierung der Gesamtressourcennutzung führt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Recyclingfähigkeit von Beton. End-of-Life-Beton kann nach seiner Nutzung aufbereitet und in neuen Bauprojekten als Zuschlagstoff eingesetzt werden. Diese Kreislaufwirtschaft reduziert nicht nur den Abfall, sondern senkt auch die Nachfrage nach neuen Rohstoffen. Die Verwendung von recyceltem Beton wird zunehmend gefördert, um die Umweltbelastungen im Bauwesen weiter zu verringern.

In der aktuellen Diskussion über Nachhaltigkeit und Klimaschutz spielt auch die Zementindustrie eine Rolle, da die Herstellung von Zement, einem Hauptbestandteil von Beton, etwa 8 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verursacht. Innovationsprojekte zur Entwicklung von umweltfreundlicherem Zement zeigen vielversprechende Ansätze. Technologien wie die CO2-Abscheidung und -speicherung sowie die Verwendung von alternativen Bindemitteln sind bereits im Gange und könnten die Emissionen der Branche deutlich reduzieren.

Abschließend lässt sich sagen, dass der Einsatz von Beton als Baustoff zur Förderung der Nachhaltigkeit im Bauwesen beiträgt. Durch die Kombination von Energieeffizienz, Langlebigkeit und Optionen zur Wiederverwertung hat Beton das Potenzial, eine Schlüsselrolle im Streben nach einer umweltfreundlicheren Bauweise zu spielen.