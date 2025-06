„Blumencafé“: Genießen Sie Palatschinken in bunter Atmosphäre in Gersthof

Im „Blumencafé“ auf der Gersthofer Straße 30 kann man den ganzen Tag über frühstücken. Dieses charmante Lokal in Währing besticht durch seine lebendige und einladende Dekoration, die Gäste zum Verweilen einlädt und eine angenehme Atmosphäre schafft.

WIEN/WÄHRING. Das „Blumencafé“, das vor etwa vier Monaten eröffnet wurde, hat sich schnell zu einem beliebten Treffpunkt im Grätzl entwickelt. Die kreative Idee hinter dem Café war ursprünglich, ein Blumengeschäft zu eröffnen. Da ein solches jedoch bereits in der Nähe existierte, entschloss sich das Team, stattdessen ein Café zu gründen, das mit blühenden Pflanzen und bunten Farben gestaltet wurde. Laut Mitarbeiter Sandro Maidan zieht es mittlerweile sowohl Anwohner als auch Touristen an.

Süß und herzhaft

Das „Blumencafé“ bietet eine vielfältige Auswahl an Frühstücksgerichten an, wobei Palatschinken die Spezialität des Hauses sind. Diese werden in verschiedenen süßen und herzhaften Varianten serviert. Ein besonders beliebtes Gericht ist die „Crispy Morning Bacon Palatschinke“, die mit knusprigem Speck zubereitet wird. Neben Palatschinken stehen auch Delikatessen wie pochiertes Ei mit Guacamole und Lachs auf Brot sowie ein „Halloumi Bagel“ auf der Speisekarte. Das Brot wird von der örtlichen Bäckerei „Joseph“ bezogen, die für ihre qualitativ hochwertigen Backwaren bekannt ist.

Frisch gepresste Smoothies

Das Getränkeangebot im „Blumencafé“ spiegelt die Farbenpracht des Lokals wider. Besonders hervorzuheben sind die frisch gepressten Smoothies, die in verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten werden. Ein beliebter Klassiker ist der „Tropical Smoothie“, der mit Ananas, Mango und Banane zubereitet wird – perfekt für einen erfrischenden Start in den Tag.

Kaffeequalität auf hohem Niveau

Im Bereich Kaffee legt das „Blumencafé“ höchsten Wert auf Qualität. Die Kaffeebohnen stammen von Daniel Moser und werden direkt im Café gemahlen. Die Gäste können zudem aus verschiedenen Milchalternativen wählen, darunter Soja-, Hafer- und Mandelmilch. Somit ist für jeden Geschmack und jede Vorliebe etwas dabei.

Verspielt und einladend

Die Einrichtung des Lokals ist ein weiterer Grund, warum das „Blumencafé“ so beliebt ist. Rosa Samtsessel, blaue Fliesen und üppige Blumenarrangements schaffen eine verspielte und einladende Atmosphäre. Dies trägt dazu bei, dass die Besucher sich entspannt zurücklehnen und das Frühstück genießen können.

Das Publikum des Cafés ist bunt gemischt. Viele Gäste, einschließlich Familien und älteren Menschen aus dem nahegelegenen Seniorenheim, besuchen das Café nach einem Spaziergang im beliebten Türkenschanzpark. Das Team plant, das Lokal weiter im Grätzl zu etablieren und hat bereits weitere interessante Projekte in Arbeit, darunter ein neues Zuckerwatten-Projekt, das süße Figuren formen wird und im ersten Bezirk vorgestellt werden soll.

