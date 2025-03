Forschungsteam von MedUni Wien entdeckt neues Risiko biologischen Alterns bei Hämophilie

WIEN. Ein Team von Wissenschaftlern der Medizinischen Universität Wien hat bedeutende Fortschritte in der Verständnis der Bluterkrankheit Hämophilie erzielt. Laut einer aktuellen Mitteilung weist diese Erkrankung, die vor allem Männer betrifft, nicht nur auf Herausforderungen der Blutgerinnung hin, sondern ist auch mit einem signifikant erhöhten biologischen Altern verbunden. Das biologische Alter eines Individuums ist ein Maß für den Gesundheitszustand des Körpers, das sowohl physische als auch kognitive Faktoren berücksichtigt.

Hämophilie, eine erblich bedingte Blutgerinnungsstörung, kann zu verlängerten Blutungen und verzögerten Wundheilungen führen. Diese Erkrankung ist oft X-chromosomal vererbt, was sie bei Männern häufiger auftreten lässt. Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation leiden weltweit etwa 1 von 10.000 Männern an Hämophilie A, die häufigste Form dieser Krankheit.

Untersuchung biologischer Marker

In ihrer Studie analysierten die Forscher Daten von 99 Personen mit Hämophilie und 61 Kontrollpersonen, um zwei zentrale Biomarker des biologischen Alterns zu untersuchen: die Telomerlänge und die Anzahl mitochondrialer DNA-Kopien. Biomarker sind messbare biologische Merkmale, die zur Bewertung des Gesundheitszustands genutzt werden können. Die Länge der Telomere, welche die Enden der Chromosomen schützen, nimmt mit jeder Zellteilung ab und kann bei übermäßiger Verkürzung mit altersbedingten Erkrankungen in Verbindung gebracht werden. Mitochondrien sind Zellen, die für die Energieproduktion zuständig sind; eine geringe Anzahl mitochondrialer DNA kann auf eine abnehmende Zellfunktion hinweisen.

Risiken des biologischen Alterns

„Wir stellten bei Personen mit Hämophilie eine signifikante Verringerung der Telomerlänge sowie eine reduzierte Anzahl mitochondrialer DNA-Kopien fest, was auf ein beschleunigtes biologisches Altern hindeutet“, erklärte Studienleiter Cihan Ay von der Universitätsklinik für Innere Medizin. Trotz der gestiegenen Lebenserwartung von Hämophilie-Patienten in den letzten Jahren, bleibt das biologische Altern in der Forschung weniger thematisiert. Dieses beschleunigte Altern kann das Risiko für altersbedingte Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und neurodegenerative Störungen erhöhen, was neue Perspektiven für die Behandlung und Unterstützung von Betroffenen eröffnet.

Zusätzliche Informationen für Interessierte:

In den letzten Monaten kam es auch zu Problemen bei Zubringerflügen zwischen London und Wien, während gleichzeitig Diskurse über Sicherheitsmaßnahmen in Kriminalitätsschwerpunkten in Städten an Intensität zugenommen haben. Die Öffentlichkeit wacht auf angesichts der Herausforderungen, die viele Bereiche des Lebens betreffen.