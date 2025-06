Blutspendeaktion im Rathaus Telfs

TELFLS. Kürzlich fand im Rathaussaal Telfs eine bedeutende Blutspendeaktion des Tiroler Roten Kreuzes statt. In einer beeindruckenden Mobilisierung konnten insgesamt 284 spendenwillige Personen begrüßt werden. Davon wurden 255 Blutspenden erfolgreich abgenommen, die von unschätzbarem Wert für die medizinische Versorgung und die Rettung von Leben sind.

Das Blut, das in solchen Aktionen gesammelt wird, ist enorm wichtig, da es in verschiedenen medizinischen Bereichen benötigt wird, sei es für chirurgische Eingriffe, Traumaversorgung oder die Behandlung von Krebspatienten. In Österreich werden jährlich rund 500.000 Blutspenden benötigt, sodass jede einzelne Spende zählt.

Das Sozialteam des Roten Kreuzes Telfs, unter der Leitung von Irmgard Pfurtscheller, sorgte nicht nur dafür, dass die Spender optimal betreut wurden, sondern stellte auch an der Labestation Getränke und Süßigkeiten zur Verfügung. Dies soll den Spendern helfen, sich nach der Abgabe des Blutes schnell zu erholen. Es ist wichtig, die Bedeutung von Blutspenden und die Gemeinschaft zu würdigen, die solche Veranstaltungen ermöglicht.

Ein großes Dankeschön geht an alle Erst- und Mehrfachspender, die mit ihrem selbstlosen Akt dazu beitragen, Leben zu retten. Die Motivation, regelmäßig Blut zu spenden, ist sowohl aus ethischen als auch aus sozialen Gründen von Bedeutung. Viele Menschen wissen oftmals nicht, dass eine einzige Spende bis zu drei Leben retten kann.

Die nächste Blutspendeaktion in Telfs wird schon bald stattfinden. Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich zu engagieren und Teil dieser lebenswichtigen Initiative zu werden. Bleiben Sie informiert über die Termine und Orte, an denen Blutspenden möglich sind, und helfen Sie mit, die Gesundheit in unserer Gemeinschaft zu fördern. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Tiroler Roten Kreuzes. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass jede Einheit Blut rechtzeitig und effizient dorthin gelangt, wo sie am meisten gebraucht wird.





