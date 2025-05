Bluttat in Graz: Sohn des Opfers reinigte den Tatort mit Hilfe von Freunden

Wie kann man einen Tatort reinigen, sodass möglichst wenig von dem Verbrechen übrig bleibt? Dies ist eine dringliche Frage, mit der sich die Angehörigen im aktuellen Fall in Graz auseinander setzen mussten. Es ist überraschend zu erfahren, dass die Verantwortung für die Tatortreinigung nicht bei der Polizei liegt, sondern beim Grundstücksbesitzer oder dessen Erben.

GRAZ. Erinnerungskerzen zeugen von der grausamen Bluttat, die vor kurzem in der Scheigergasse, in der Nähe des ORF-Parks, stattfand. Ein Nachbarstreit eskalierte im Innenhof eines Mehrparteienhauses und führte zur Ermordung einer 72-jährigen Frau. Tragisch ist, dass der Sohn der Verstorbenen vor Ort gebeten wurde, für die Beseitigung der blutigen Spuren des Verbrechens zu sorgen. Schließlich übernahmen Freunde des Mannes, der gerade seine Mutter auf brutale Weise verloren hatte, diese belastende Aufgabe.

Auf Nachfrage von MeinBezirk erklärte Polizeisprecher Fritz Grundnig: „Die Polizei selbst ist nicht für die Tatortreinigung zuständig. Es gibt Firmen, die sich auf die Tatortreinigung spezialisiert haben.“ Ob der Sohn des Opfers sich in dieser traumatischen Zeit bewusst war, steht nicht fest. Grundnig erklärte weiter, dass grundsätzlich die oder der Grundstückseigentümer für die entsprechende Reinigung verantwortlich ist. Im Falle des Todes der Eigentümerin, wie hier geschehen, sind deren Nachkommen zuständig. Dies kann eine emotionale und finanzielle Belastung darstellen, da die Kosten für die Reinigung je nach Schwere der Spuren bei mindestens 1.000 Euro liegen. Privatpersonen müssen in solchen Fällen oft selbst eine Reinigungsfirma kontaktieren und können versuchen, die Kosten später vom Täter einzufordern.

Anhaltende Schaulust

Eine Woche nach dem Verbrechen sind am Wohnhaus in der Scheigergasse keine physischen Spuren mehr sichtbar. Stattdessen hat sich das Umfeld mit Kerzen und Blumen gefüllt, als Zeichen des Gedenkens. Täglich versammeln sich zahlreiche Schaulustige in der Gegend. Anwohner berichten von einem Anstieg an Besuchern, die langsam am Gebäude vorbeigehen und neugierige Blicke werfen. „Wir beobachten Autos und Radfahrer, die anhalten, sich umdrehen und erneut vorbeifahren“, erzählt eine Nachbarin.

Der 53-jährige Tatverdächtige, der sich derzeit in Untersuchungshaft befindet, soll laut Polizeiberichten weitgehend geständig sein. Dieser Fall wirft nicht nur Fragen zur Verantwortung der Tatortreinigung auf, sondern beleuchtet auch die grimmigen Realitäten von Gewalt und Nachbarschaftsbeziehungen in urbanen Räumen.

Das könnte dich auch interessieren:

Mordverdacht in Graz: 53-jähriger Nachbar geständig.

Spatenstich für den Neubau der „Küche Graz“.

Eigentümer, die absperren, und ein Waldweg in St. Peter.