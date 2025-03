Board of Directors: MCG Graz Relieves Armin Egger of His Duties

Armin Egger wurde vom Aufsichtsrat von all seinen Aufgaben entbunden. Er und Barbara Muhr werden bei einer außerordentlichen Generalversammlung abberufen und ein neuer Vorstand bestellt. GRAZ. In einer richtungsweisenden Sitzung hat der Aufsichtsrat der MCG Graz am Donnerstag Armin Egger mit sofortiger Wirkung von seinen Vorstandspflichten entbunden. Darüber hinaus ist er nicht länger Geschäftsführer der Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.H. Diese Entscheidung folgt auf die Bekanntgabe im Februar, wonach er nach seiner vierten Amtszeit nicht wieder bestellt wird. Grund für die sofortige Entbindung sind laut Aussagen des Aufsichtsrats mehrere schwerwiegende Vorwürfe: Die „Verletzung der Verschwiegenheitspflicht“ sowie eine „Weigerung, neue Genossenschaftsmitglieder aufzunehmen“. Diese Vorwürfe haben nicht nur das Vertrauen in Egger untergraben, sondern auch dem Unternehmen „zumindest einen Imageschaden“ zugefügt, indem die Rechte der Generalversammlung eingeschränkt wurden. Siehe auch Krokodile: Beliebte Attraktionen im Krokodilpark Agadir Außerordentliche Versammlung Im Anschluss an die Entscheidung des Aufsichtsrates wurde bereits eine außerordentliche Generalversammlung der Messe Graz für den 25. April einberufen. In dieser Sitzung steht die Abberufung von Armin Egger und Barbara Muhr auf der Tagesordnung, und es wird ein neuer Vorstand gewählt. Experten sehen in dieser Neuausrichtung eine Chance für die Messe Graz, sich nach den jüngsten Herausforderungen neu zu positionieren. Beteiligungsstadtrat Manfred Eber (KPÖ) hat sich positiv über die Entscheidung des Aufsichtsrates geäußert und betont: „Diese Maßnahme sorgt dafür, dass wieder Klarheit in der Messe Graz einkehrt und die Handlungsfähigkeit des Unternehmens sichergestellt bleibt.“ Die MCG stand in letzter Zeit aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und der Notwendigkeit staatlicher Förderungen in der Öffentlichkeit. Ihr angegriffenes Image könnte durch diese Veränderungen und die kommende außerordentliche Versammlung eine Wende zum Besseren erfahren. Siehe auch Alarmierend: Rückgang von Anrufen mit Gekaperten Telefonnummern - Was Sie Jetzt Wissen Müssen! Das könnte dich auch interessieren: Erste Obfrau des Steirischen Bauernbundes Straßenumbenennung in Gösting sorgt für Unmut Kritik am Bauverfahren, Behördenleiterin wehrt sich

