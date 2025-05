Bodenleger auf Tour: Informationskampagne für Handwerker:innen

LANDECK (jota). Kreativ, handfest, bodenständig – mit diesen Schlagworten bewerben Schüler:innen der Tiroler Fachberufsschule für Garten, Raum und Mode ihren Traumberuf als Bodenleger:innen. „Wir finden den Beruf Bodenleger einfach cool,“ so Paul Gitterle aus Zams und Florian Koller aus Haiming, die ihr erstes Berufsschuljahr in Hall absolvieren. „Man sieht am Abend, was man gemacht hat,“ ergänzt Florian. Paul gefällt besonders die Teamarbeit: „Man arbeitet zusammen und das macht Spaß,“ erklärt der Oberländer. Diese praxisnahe Ausbildung legt größten Wert auf handwerkliche Fertigkeiten und kreative Lösungsansätze, die in der heutigen Zeit gefragter denn je sind. „Wir brauchen junge Leute, die sich für Handwerksberufe begeistern,“ betont Berufsschullehrer Christian Gebhart aus Urgen, der mit seinen Schülern beim Frischemarkt in Landeck Interessierten die Berufsmöglichkeiten in Handwerk und Design näherbrachte. „Wir möchten die Vielseitigkeit des Berufs zeigen, welche interessanten Materialien wir gebrauchen und wie kreativ unser Arbeiten sein kann,“ erläutert Gebhart, der seit über 37 Jahren als Berufsschullehrer tätig ist. „Die Arbeit mit jungen Menschen begeistert mich nach wie vor,“ fügt er hinzu und hebt die hervorragenden Zukunftsperspektiven in diesem Berufsfeld hervor. „Jeder braucht Böden!“ Durch zahlreiche Aktionen in ganz Tirol versucht Gebhart gemeinsam mit seinen Schüler:innen, das Bewusstsein für das Handwerk zu steigern und möglicherweise neue Lehrlinge zu gewinnen. „Das Interesse war groß,“ berichten die beiden Schüler und zeigen, wie man präzise Einlegearbeiten und Intarsien anfertigt. Auch die Innung unterstützt diese Initiativen; Stefan Wolfahrter dankte den Beteiligten für ihr Engagement. Wesentliche Eigenschaften, die Bodenleger:innen auszeichnen, sind Genauigkeit, Raumgefühl, Materialkenntnis und Farbverständnis. Siehe auch Grazer Kinder Fasching 2019 in Graz - Kinderfreunde Steiermark Das könnte Sie auch noch interessieren: Lea Weiß und Rosa Salzgeber zählen zu den „Mutigen“ Jugend hat viel zu sagen Schüler:innen zeigen ihr Können Weitere Infos: meinbezirk.at/landeck

