Bodybuilding: Ein Ottakringer tritt vital gegen die Zeichen des Alters an

Herwig Fohrafellner, ein Unternehmer aus Ottakring, demonstriert auch im fortgeschrittenen Alter sportliche Ambitionen, indem er Ende September 2024 auf der Bühne eines Bodybuilding-Wettbewerbs stand. Dies zeigt eindrücklich, dass Sport keine Altersgrenze kennt.

WIEN/OTTAKRING. Der 65-jährige Herwig Fohrafellner ist seit seiner Jugend leidenschaftlich sportbegeistert. „Ich begann mit dem Fitnesstraining, nachdem unser Cheftrainer, Najeeb Ander, meinte, dass ich die richtige Genetik dafür habe“, erzählt der Unternehmer, der bereits ein eigenes Fitnesscenter gegründet hat. Diese frühe Motivation war der Grundstein für seine beeindruckende sportliche Reise.

Sein tägliches Training war anfangs eine enorme körperliche Herausforderung. Doch der Wunsch, auf der Bühne zu performen, motivierte ihn weiter. Zunächst musste er die anspruchsvollen Bodybuilding-Posen meistern, und daher vermittelte ihn sein Trainer an den Posentrainer Mario Wolpe, einen 88-jährigen Profi, der ihn in die geheime Kunst des Posing einführte. „Ich bin ihm sehr dankbar, denn ohne seine Anleitung wäre ich nicht so weit gekommen“, erinnert sich Fohrafellner.

Ein hartes Training

„Ich trainierte 11 Monate lang bis zu drei Stunden täglich. Morgens verbrannte ich Fett mit dem Fahrrad und arbeitete an meiner Bauchmuskulatur. Danach ging ich ins Fitnessstudio, um weitere 1,5 Stunden zu trainieren“, beschreibt der Sportler sein zielgerichtetes Programm. Das ursprüngliche Ziel war es, Muskelmasse aufzubauen und gleichzeitig Gewicht zu verlieren. Mit Beharrlichkeit und Disziplin erwies sich dieser harte Weg als erfolgreich.

Herwig Fohrafellner am 8. September 2024 bei der Meisterschaft in Hallein.

Am 8. September 2024 trat er in der Kategorie „Masters Men´s Classic Physique open“ bei der Meisterschaft in Hallein an. Während des Wettbewerbs präsentierten die Teilnehmer acht einstudierte Pflichtposen. Die Entscheidung der Kampfrichter hing von den kleinsten Details ab, doch Fohrafellner überzeugte und holte sich mit seinen Leistungen den Pokal. Er ist nicht nur ein Vorbild für viele jüngere Athleten, sondern zeigt auch, dass Leidenschaft und Hingabe in jedem Alter Früchte tragen können.

