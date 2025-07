Bojensystem: TU Graz Innovation für die Tauchnavigation

Das neue Orientierungssystem der TU Graz für Taucherinnen und Taucher, das auf elektromagnetischen Wellen basiert, soll künftig eine umweltfreundliche Navigation unter Wasser ermöglichen.

GRAZ/STEIERMARK. Jemand, der bereits einmal getaucht hat, weiß um die Herausforderungen der Orientierung in trüben Gewässern. Traditionell stützen sich Taucher auf markante Punkte, Kompasse und akustische Signale zur Navigation. Die Nutzung von akustischen Signalquellen kann jedoch erhebliche Schäden im marinen Ökosystem verursachen, da sie hohen Schalldruck erzeugen. Ein Team unter der Leitung von Philipp Berglez am Institut für Geodäsie der TU Graz hat sich dieser Problematik angenommen und ein innovatives System entwickelt.

Orientierung via elektromagnetischen Wellen

Das neuartige System setzt auf Bojen, die elektromagnetische Signale aussenden, um eine präzise Positionsbestimmung unter Wasser zu ermöglichen. Taucher erhalten die Informationen über ein Display in ihrer Maske. Dies sorgt nicht nur für eine verbesserte Orientierung, sondern ermöglicht auch die Lokalisierung von Taucherinnen und Tauchern im Notfall. Im Einsatzgebiet werden mehrere Bojen platziert, in denen sich Signalgeneratoren befinden, die die elektromagnetischen Signale an die Taucher übermitteln, die einen handlichen Empfänger in der Größe einer Packung Manner-Waffeln tragen.

„Die größte Herausforderung bestand darin, die Ausbreitung der elektromagnetischen Signale unter Wasser zu berechnen, um präzise Distanzwerte zu erlangen“, erläutert Philipp Berglez. „Faktoren wie Salzgehalt, Temperatur, Tiefe oder Leitfähigkeit des Wassers beeinflussen diese Berechnungen erheblich.“ Aktuell können Signale über 150 Meter in die Tiefe übertragen werden, wobei noch Potenzial für Optimierungen in Tiefen bis zu 100 Metern besteht.

Vielfältige Anwendungen

Das System findet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Im Bereich des Tourismus, insbesondere beim Sport- und Freizeittauchen, können Taucher zu berühmten Unterwasser-Sehenswürdigkeiten geleitet werden. Das Head-up-Display wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Oxygen Scientific entwickelt. Darüber hinaus könnte das System in der Gewässerökologie, Unterwasserarchäologie und Müll-Dokumentation Anwendung finden. Um die Auswirkungen des Systems auf die Tierwelt zu testen, wurden Messungen mit goldenen Regenbogenforellen durchgeführt. Diese Fische reagieren sensibel auf äußere Einflüsse, zeigten jedoch mehrere Monate nach den Versuchen keine erheblichen Beeinträchtigungen.

