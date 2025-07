Boku Wien & Co.: Bald werden menschengemachte Dinge schwerer als lebende Wesen

Menschen haben mit Gebäuden, Maschinen und Technik eine „Technosphäre“ geschaffen, die heute etwa so viel wiegt wie die gesamte lebende Biomasse der Erde: rund eine Billion Tonnen. Der Sozialökologe Dominik Wiedenhofer von der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien und sein Team berichten in einer aktuellen Studie, dass diese Masse rasant wächst und in den nächsten Jahren die Biomasse übersteigen könnte.



WIEN. Wie viel wiegt das Leben auf der Erde? Diese Frage könnte bald eine neue Antwort haben, denn alles „Künstliche“, was der Mensch erschaffen hat – von Infrastruktur bis hin zu digitalen Systemen – wiegt inzwischen so viel wie alle lebenden Organismen zusammen. Ein aktueller Trend scheint die Entwicklung weiter zu beschleunigen.

Nach Wiedenhofers Analyse, veröffentlicht im Fachjournal Earth System Dynamics, umfasst diese sogenannte „Technosphäre“ sämtliche technischen und künstlich hergestellten Objekte, die mittlerweile rund eine Billion Tonnen ausmachen. Diese Zahl entspricht in etwa der Gesamtmasse aller Pflanzen, Tiere (einschließlich des Menschen) und Mikroorganismen. Jährlich wächst die Technosphäre um etwa drei Prozent.

Gewicht alle 20 Jahre verdoppelt

Die Studie zeigt, dass etwa die Hälfte dieser Masse aus Gebäuden stammt. Ein weiteres Drittel entfällt auf Verkehrsinfrastruktur wie Brücken, Straßen, Pipelines und Schienennetze. Relativ gesehen machen bewegliche Objekte wie Autos, Flugzeuge oder Maschinen nur rund zwei Prozent der Technosphäre aus, deren Masse jedoch vergleichbar mit der gesamten Tierwelt der Erde ist. Trotz ihres geringeren Anteils haben diese beweglichen Komponenten tiefgreifende Auswirkungen auf Ressourcenverbrauch, Biodiversität und Klima.

Die Technosphäre ermöglicht es, fundamentale Bedürfnisse wie Ernährung, Mobilität und Kommunikation zu befriedigen. Gleichzeitig führt sie jedoch zu einem beschleunigten Verbrauch natürlicher Ressourcen, fördert den Klimawandel und produziert enorme Mengen Abfall. „Solches Wachstum erinnert eher an industrielle Logik als an natürliche Kreisläufe und stellt eine Herausforderung für die planetaren Grenzen dar“, warnt Wiedenhofer. Seit dem Jahr 1900 hat sich das Gewicht der Technosphäre etwa alle zwei Jahrzehnte verdoppelt.

Anthropo- & Technosphäre

Bereits vor fünf Jahren war die Anthroposphäre Gegenstand einer Studie. Ein Team um Ron Milo vom Weizmann-Institut für Wissenschaften stellte fest, dass wir möglicherweise einen Wendepunkt erreicht haben, an dem die Masse der von Menschenhand geschaffenen Objekte erstmals die Biomasse der Erde übersteigt. Die Anthroposphäre beschreibt den Bereich, in dem menschliches Handeln direkt oder indirekt das Erdsystem beeinflusst.

Die Technosphäre selbst ist ein Konzept in der Erdsystem- und Nachhaltigkeitsforschung, das alle von Menschen geschaffenen materiellen Artefakte umfasst. Sie könnte als der „stofflich-technische Arm“ der Anthroposphäre angesehen werden, die auch immaterielle Aspekte wie soziale und kulturelle Strukturen beinhaltet. Die Technosphäre beschreibt, was der Mensch baut, während die Anthroposphäre auch das umfasst, was der Mensch tut und organisiert.

Für weitere Informationen zur Publikation „Delineating the technosphere: definition, categorization, and characteristics“ klicken Sie hier.

