BORG Dreierschützengasse: Elternverein fordert Maßnahmen zum Schulbeginn

In einem offenen Brief fordern Angehörige der betroffenen Schülerinnen und Schüler des BORG Dreierschützengasse dringend Maßnahmen nach dem tragischen Vorfall am 10. Juni. Sie verlangen unter anderem angepasste Leistungsanforderungen, individuelle Begleitung bis zur Matura sowie transparente Kommunikation.

GRAZ. „Das alte ‚Normal‘ existiert nicht mehr, und es darf kein ‚Zurück zur Normalität‘ geben“, so die Eltern in ihrem Appell. Der offene Brief richtet sich an die Öffentlichkeit sowie an hochrangige Vertreter der österreichischen Politik, darunter der Bundespräsident, der Bildungsminister, der Bundeskanzler und die Regierung der Steiermark. Darüber hinaus wird auch der Landeselternverein sowie die Schulleitung und die Lehrkräfte des Gymnasiums angesprochen. Bisher haben mehr als 100 Eltern ihre Unterschrift geleistet.

Schulbeginn und seelische Gesundheit ernsthaft prüfen

Die „seelischen Trümmer, die nach diesem Tag geblieben sind“, sind für Außenstehende oft nicht sichtbar, was sie besonders gefährlich macht. In dieser Ausnahmesituation ist es wichtig, Regelungen mit „Weisheit, Empathie und wissenschaftlicher Fundierung“ zu treffen. Daher fordern die Eltern in ihrem offenen Brief Maßnahmen in zwei zentralen Bereichen: „Schulgebäude & Rückführung“ sowie „Wiederaufnahme des Unterrichts und Leistungsanforderungen“. Zudem wird Transparenz und Beteiligung gefordert.

Konkret verlangen die Eltern eine „ernsthafte Prüfung einer Verschiebung des Schulbeginns im Herbst 2025“ sowie „flexible, individuelle Lösungen für Leistungsanforderungen“ über einen Zeitraum von mindestens drei bis vier Jahren. Auch das Einbeziehen von Expertinnen und Experten für traumapädagogische Schulungen für Lehrkräfte wird angestrebt, um ein Konzept für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs zu entwickeln.

„Wir haben unsere Kinder am 10. Juni 2025 in einen Schultag wie jeden anderen geschickt. Von diesem Schultag sind neun Jugendliche und eine Lehrerin nicht mehr nach Hause gekommen. Alle anderen Betroffenen sind nicht mehr die, die sie vor diesem Tag waren.“

Elternverein des BORG Dreierschützengasse, im Namen zahlreicher Eltern

Beirat tagt am Montag

Ein „Beirat Gewaltprävention“, initiiert von Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ), wird die Forderungen der Eltern überprüfen. Dieser Beirat wurde unter dem Auftrag von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) nach der Amoktat geschaffenn und hat seine erste Sitzung für Montag geplant, in der über dringliche gesellschafts- und bildungspolitische Fragen diskutiert werden soll.

In der Ministerratssitzung am Mittwoch wurde zudem ein Paket zur psychischen Gesundheit und Prävention an Schulen verabschiedet. Dieser Schritt umfasst eine Personaloffensive, außerschulische Angebote und eine Stärkung der Schulsozialarbeit. Bildungsminister Wiederkehr stellte jedoch klar, dass dieses Paket keine direkte Reaktion auf die Ereignisse vom 10. Juni darstellt.

Das könnte dich auch interessieren:

– Wiederkehr will Anzahl der Schulpsychologen verdoppeln

– Wie Eltern Kinder unterstützen können

– Schulpsychologe zum Amoklauf in Graz