Brandgefahr auf Bahnstrecke Salzburg-München: 200 Fahrgäste in Nachtzug notevakuiert

Nachtzug auf Strecke Salzburg–München wegen Brandgefahr evakuiert

Auf der Bahnstrecke zwischen Salzburg und München ist ein Nachtzug aufgrund von Brandgefahr evakuiert worden. Der Vorfall ereignete sich an einem Sonntag in den frühen Morgenstunden im Bahnhof Traunstein im deutschen Bundesland Bayern.

Rettungskräfte räumten den Zug, nachdem an einem Waggon überhitzte Bremsen festgestellt worden waren. Laut Bayerischem Roten Kreuz ging der Großalarm um 5.11 Uhr ein. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nach Angaben der Organisation 200 Fahrgäste in dem Zug.

Die Bremsen eines Waggons waren demnach so heiß geworden, dass ein Brand befürchtet wurde. An den Bremsen des betroffenen Waggons wurde ein Feuerlöscher eingesetzt.

Rund 200 Fahrgäste wurden in eine Turnhalle gebracht und dort untergebracht. In der Turnhalle wurden die Passagiere von Ärzten in Augenschein genommen.

Laut BRK Traunstein konnten die Reisenden nach rund zweieinhalb Stunden ihr Gepäck aus dem Zug holen. Anschließend setzten sie ihre Fahrt mit einem Ersatzzug fort. Der beschädigte Zug wurde im Anschluss abgeschleppt.