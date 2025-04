Brauchtum: Traditionelles Maibaumaufstellen am 30. April in Andritz

Am 30. April verwandelt sich der Andritzer Hauptplatz wieder in einen festlichen Ort für das traditionelle Maibaum-Aufstellen, das um 17:30 Uhr beginnt.

GRAZ/ANDRITZ. Der Maibaum wird dieses Jahr erneut mit viel Geschick und traditioneller Muskelkraft aufgestellt. Gemeinsam organisiert der Verein „Andritzerinnen und Andritzer für Andritz“, unter der Leitung von Obmann Dieter Schwarz, das Fest und lädt die gesamte Bevölkerung herzlich ein, sich am 30. April ab 17:30 Uhr am Andritzer Hauptplatz zu versammeln.

Festliche Höhepunkte: Schmuck und Kulinarik

Der Maibaum, der in diesem Jahr von Hannes Tantscher gespendet wird, wird gegen 18 Uhr eintreffen. Direkt im Anschluss an die Ankunft erfolgt das Schmücken, wozu Besucher gerne bunte Bänder mitbringen dürfen. Für die Dekoration wird die tatkräftige Unterstützung des ÖVP-Bezirksrates Florian Tantscher und seines Teams in Anspruch genommen. Kulinarische Köstlichkeiten erwarten die Gäste dank einer Zusammenarbeit mit dem Café 4&5, das verschiedene regionale Spezialitäten anbieten wird. Dazu werden die „d’lustigen Schöckler Schuhplattler“ und die Gruppe „Styria Express“ diverse traditionelle Volkstänze präsentieren, die für ausgelassene Stimmung sorgen werden.

Für die Veranstaltung gibt es tatkräftige Unterstützung vonseiten des Bezirksrates, der ÖVP Graz-Andritz, der Landesrätin Simone Schmiedtbauer sowie dem Andritzer Bauernbund. Diese Unterstützung zeigt die enge Zusammenarbeit der lokalen Gemeinschaft zur Förderung traditioneller Bräuche und Feste.

