Bregenz führt Rangliste an: Satelliten-Analyse offenbart die grünsten österreichischen Landeshauptstädte

Greenpeace-Analyse: Bregenz mit höchstem Grünanteil im Stadtzentrum

Bregenz weist laut einer Satelliten-Analyse der Umweltorganisation Greenpeace den höchsten Grünanteil im Stadtzentrum unter den österreichischen Landeshauptstädten auf. In der Auswertung werden auch Stärken und Schwächen der innerstädtischen Flächen in Bregenz hervorgehoben.

Für die Erhebung der Grünanteile in den Stadtzentren nutzte Greenpeace nach eigenen Angaben eine Satelliten-Analyse. Neben Bregenz wurden alle weiteren Landeshauptstädte erfasst.

Grünanteile in den Landeshauptstädten

Im Stadtzentrum von Bregenz beträgt der Grünanteil demnach 38,3 Prozent. Linz folgt mit 33,5 Prozent, Graz mit 32,2 Prozent und Salzburg mit 29,7 Prozent. Klagenfurt kommt laut Analyse auf 29,1 Prozent, Eisenstadt auf 28,0 Prozent.

Für Wien weist Greenpeace im Stadtzentrum einen Grünanteil von 26,3 Prozent aus. St. Pölten erreicht 25,3 Prozent, Innsbruck 25,0 Prozent.

Bewertung der Flächen in Bregenz

In Bregenz bewertet Greenpeace die Vielzahl an Bäumen und Grünflächen an der Seepromenade positiv. Im Uferbereich am Festspielhaus und in den angrenzenden Seeanlagen seien Bäume vorhanden, entlang der Spazierwege am Bodensee sei eine ausreichende Beschattung gegeben.

Nach Angaben der Organisation werden die versiegelten Parkplätze direkt vor dem Festspielhaus durch schattenspendende Bäume und Grüninseln aufgewertet. Kritik übt Greenpeace hingegen an den Fußgängerzonen im Stadtzentrum. Bemängelt wird, dass rund um den erst kürzlich neu gestalteten Leutbühel Grünflächen fehlen.

Kritik an Versiegelung und Appell an Städte

Greenpeace warnt, dass versiegelte Flächen die Hitze in Stadtzentren massiv verstärken. Die Organisation appelliert an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der österreichischen Landeshauptstädte, Begrünungs-Offensiven zu starten und Grünräume als vernetztes System im gesamten Stadtgebiet zu planen.

Platz der Wiener Symphoniker als Negativbeispiel

Bereits im September 2025 wurde der Platz der Wiener Symphoniker in Bregenz zur „grausten Betonwüste Österreichs“ gekürt. Der direkt am Ufer des Bodensees gelegene Platz weist eine versiegelte Fläche von rund 8.000 Quadratmetern auf.

Laut der zitierten Umweltschutzorganisation reicht die Versiegelung bis an den Uferbereich des Bodensees. Die Organisation kritisiert negative Folgen dieser Versiegelung für Wasserqualität, Lebensräume und Temperaturhaushalt des Bodensees.