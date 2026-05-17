Bregenzer Nachbarschaftshelden: Nominierung für den KSÖ-Sicherheitspreis nach Vereitelung von Serieneinbrüchen

Nachbarn beobachten Einbruch: Nominierung für KSÖ-Sicherheitspreis

In Bregenz haben zwei Nachbarn durch aufmerksames Handeln zur Festnahme von zwei Serien-Einbrechern beigetragen. Die beiden Männer sind nun für den KSÖ-Sicherheitspreis 2026 nominiert.

Der Vorfall ereignete sich im Jänner 2025 in einem Wohnhaus in Bregenz, als verdächtige Taschenlampenlichter beobachtet wurden.

Am Abend des 28. Jänner 2025 fiel Lukas Pichler von seinem Balkon aus ein ungewöhnliches Lichtspiel in einem benachbarten, unbeleuchteten Haus auf. In dem Gebäude bewegten sich Taschenlampen durch mehrere Räume. Pichler informierte daraufhin seinen Nachbarn Mark Spindler, der einen besseren Blick auf das betroffene Haus hatte.

Nach kurzer Beobachtung entschieden Spindler und Pichler, die Polizei zu verständigen. Spindler blieb während des anschließenden Einsatzes telefonisch mit den Einsatzkräften in Kontakt und schilderte die Situation. Mehrere Polizeibeamte positionierten sich rund um das Haus, während Pichler das Geschehen von seinem Balkon aus verfolgte.

Die Polizei führte einen Zugriff im Haus durch. Als die Täter die Beamten bemerkten, versuchten sie zu flüchten. Einer der Männer floh durch Gärten, wurde jedoch nach kurzer Zeit gestellt. Beide Verdächtige konnten nach einer kurzen Flucht festgenommen werden.

Laut Polizei wurden den beiden Festgenommenen insgesamt fünf Einbruchsdiebstähle im Bezirk Bregenz, ein weiterer Einbruchsdiebstahl im Burgenland sowie vier Einbrüche in der Schweiz nachgewiesen. Es handelt sich um Serien-Einbrecher.

Mark Spindler und Lukas Pichler sind für ihr Verhalten für den KSÖ-Sicherheitspreis 2026 nominiert. Der Preis wird jährlich vom Kompetenzzentrum Sicheres Österreich vergeben und zeichnet Menschen aus, die durch besondere Aufmerksamkeit und Zivilcourage die Polizei unterstützt haben.