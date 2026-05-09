Brennerkorridor am 30. Mai: Totalsperre legt Hauptverkehrsader des Transitlands Tirol lahm

Demonstration am 30. Mai: Totalsperre des Brennerkorridors angekündigt

Am 30. Mai ist im Bereich des Brennerkorridors eine Demonstration geplant, die eine Totalsperre der wichtigsten Verkehrsverbindungen mit sich bringt. Betroffen sind weite Teile des Straßenverkehrs zwischen Schönberg und dem Brenner.

Die Sperre soll nach derzeitigen Planungen von 11.00 bis 19.00 Uhr dauern. Für die Protestaktion wurde ein spezielles Sicherheitskonzept erstellt, die Polizei kündigt in diesem Zeitraum strenge Kontrollen an.

Umfang der Straßensperren

Von der Totalsperre betroffen ist mit wenigen Ausnahmen die gesamte A13 Brennerautobahn zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner in beiden Richtungen. Ebenfalls mit wenigen Ausnahmen gesperrt werden die B182 Brennerstraße sowie die L38 Ellbögener Straße.

Die Demonstration wurde vom Bürgermeister von Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, angemeldet. Seitens der Behörden und Organisatoren laufen die Vorbereitungen für die Sperre nach eigenen Angaben auf Hochtouren. In den betroffenen Gemeinden gibt es viel Zustimmung für die Protestaktion.

Reaktionen der Tiroler Wirtschaft

Die Interessenvertretung der Tiroler Wirtschaft äußert Verständnis für die Anliegen der Bevölkerung im Wipptal und Stubaital, warnt zugleich aber vor massiven Auswirkungen der Totalsperre der Brennerautobahn und der betroffenen Bundesstraßen. Betriebe und Beschäftigte seien gefordert, während der Sperre Versorgung, Mobilität und Lieferketten aufrechtzuerhalten.

Die Wirtschaftskammer verfolgt die Demonstration mit großer Aufmerksamkeit und Besorgnis und bezeichnet die Brennerachse als wichtigste Nord-Süd-Verkehrsachse Europas. Die Kammer sieht heimische Wirtschaftstreibende durch die Demonstration und die Sperre vor großen Herausforderungen.

Franz Sailer, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer, betont, auch die Wirtschaft lebe und arbeite im Transitland Tirol und habe daher „tiefes Verständnis für verkehrsmüde Tirolerinnen und Tiroler“. Gleichzeitig rechnet er wegen der allgemeinen Verkehrssituation auch rund um das Wipptal und Stubaital mit Verspätungen.

Öffentlicher Verkehr und Logistik

Im Öffentlichen Verkehr werden Verspätungen und teilweise Änderungen bei der Streckenführung erwartet. Betroffen ist unter anderem die grenzüberschreitende Buslinie zwischen Innsbruck und Lienz. Der Öffentliche Verkehr in und aus dem Wipptal sowie in und aus dem Stubaital ist von der Sperre selbst nicht direkt betroffen.

Die Logistikbranche zeigt sich insbesondere mit Blick auf die Tage nach der Demonstration besorgt. Günter Schmarl, Fachgruppenobmann der Speditionen, erklärt, vor allem der Montag und der Dienstag nach der Demonstration bereiteten Kopfzerbrechen. Unklar sei, wie sich die Blockade auf den nachgelagerten Verkehr auswirkt.

Industrie und Handel bereiten sich vor

Auch Vertreter der Tiroler Industrie berichten von Unsicherheit im Zusammenhang mit der Sperre. Karlheinz Wex, Spartenobmann der Tiroler Industrie, verweist darauf, dass die Industrie in eng verflochtene Lieferketten eingebunden sei und jede Unterbrechung sich nachhaltig auswirke.

Der Tiroler Handel kann sich mit vorgezogenen Bestellungen auf die Sperre vorbereiten. Roman Eberharter, Obmann der Handelssparte in Tirol, spricht von umfassenden zusätzlichen Aufwendungen, insbesondere bei Produkten des täglichen Bedarfs. Leere Regale werden im Tiroler Handel trotz der Sperre derzeit nicht erwartet.

Spartenvertreter der Tiroler Wirtschaft fordern alle Beteiligten auf, gemeinsam nachhaltige Lösungen für das Transitproblem zu erzielen. Initiativen, die den Verkehr lahmlegen, sollten nach ihrer Ansicht nicht zu einem Dauerinstrument werden. Zugleich heben sie das Engagement der Beschäftigten hervor, die sich rund um die Sperre darum kümmern, dass alles möglichst gut funktioniert.

Kritik aus Bayern, Südtirol und Wien

Die Sperre des Brennerkorridors wird von nördlichen und südlichen Nachbarn kritisiert. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) wendet sich gegen die Maßnahme und erklärt, man gehe mit Nachbarn „so einfach nicht um“.

Auch aus Südtirol gibt es Kritik: Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) hat eine Protestnote zur Sperre eingereicht. Österreichs Verkehrsminister Peter Hanke äußerte sich zur Brenner-Demonstration ebenfalls kritisch.