Brentenbergtunnel: Vorzeitige Freigabe nach Sanierungsarbeiten verhindert weitere Verkehrsstaus

Brentenbergtunnel nach Reparatur früher als geplant wieder offen

Die mehrtägige Sperre des Brentenbergtunnels auf der A10 bei Werfen (Pongau) ist am Freitagmittag beendet worden. Der Verkehr kann seitdem ab dem Knoten Pongau in Richtung Norden wieder frei fließen.

Die Freigabe erfolgte früher als ursprünglich vorgesehen. Der Autobahnbetreiber Asfinag schloss die Arbeiten am beschädigten Tunnelportal fast 24 Stunden früher als geplant ab.

Das Tunnelportal war nach einem Lkw-Brand im Winter beschädigt worden. Nach dem Lkw-Unfall mit Brand im Jänner gab es zunächst eine provisorische Reparatur, sodass der Tunnel die meiste Zeit befahrbar blieb. In der Woche vor der jetzigen Freigabe musste der Brentenbergtunnel jedoch für letzte Sanierungsarbeiten vollständig gesperrt werden.

Während dieser Totalsperre kam es zu langen Staus durch Werfen und über den Paß Lueg. Am Freitagvormittag vor der Verkehrsfreigabe wurde die Tunnelröhre Richtung Norden gereinigt. Um kurz vor zwölf Uhr am Freitagmittag wurden Absperrkegel und Fahrverbotsschild entfernt.

Umfangreiche Arbeiten am Tunnel und Tunnelportal

Projektleiter Hanspeter Treichl erklärte, dass am Tunnelportal eine mehrlagige Beschichtung aufgebracht werden musste. Dabei seien Austrocknungszeiten zu beachten gewesen, zudem habe während der lagenweisen Aufbringung darauf geachtet werden müssen, dass es keine Verschmutzungen gibt. Für diese Arbeiten wurde der Verkehr ausgeleitet.

Zusätzlich zur Beschichtung wurde der Asphaltbelag im Bereich des Brentenbergtunnels erneuert. Zudem fanden Montagearbeiten in der Betriebs- und Sicherheitstechnik statt. Infolge des Tunnelbrandes am 9. Jänner mussten laut Treichl etwa 120 Meter Betriebs- und Sicherheitstechnik im Tunnel erneuert und rund 50 Meter der Tunnelröhre baulich saniert werden.

Die Folgen des Lkw-Unfalls verursachten Kosten von rund dreieinhalb Millionen Euro. Nach Angaben von Treichl soll es noch etwa zehn bis 15 nächtliche Ausleitungen des Verkehrs im Bereich des Brentenbergtunnels geben. Dabei ist jeweils eine Sperre von 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr vorgesehen. In der zweiten Juni-Hälfte wird wieder uneingeschränkter Verkehr erwartet.

Parallel laufende Generalsanierung am Paß Lueg

Unabhängig von den Tunnelarbeiten wird im Bereich Paß Lueg die Autobahn auf fünf Kilometern Länge inklusive Brücken und Entwässerungen generalsaniert. Auf einer Seite sollen die Arbeiten noch bis Ende dieses Jahres dauern, auf der anderen Seite ein weiteres Jahr länger. Für diese Generalsanierung werden 42 Millionen Euro investiert.