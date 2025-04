BRG Kepler tritt beim VCÖ-Wettbewerb an: Nachhaltigkeit durch Recycling und Chemie fördern

Regionauten-Community Anna Weinfurter

Graz – Im Rahmen des 18. Projektwettbewerbs des VCÖ (Verband der Chemielehrer:innen Österreichs) haben die vierten Klassen des BRG Kepler aktiv am Thema Nachhaltigkeit gearbeitet. Zentrale Aspekte waren die Kreislaufwirtschaft, das Recycling von Papier, Kunststoffen und Metallen sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit Abfällen. Im Verlauf des Projekts erstellten die Schüler:innen eine Vielzahl von Präsentationen und entwickelten interaktive Rätsel sowie Brett-, Karten- und Computerspiele, die auf dem Thema basierten. Zunächst wurden verschiedene Experimente im Chemieunterricht durchgeführt, um die theoretischen Grundlagen in der praktischen Anwendung zu erproben und um den Schüler:innen ein tieferes Verständnis für die Zusammenhänge von Recycling und Stoffkreisläufen zu vermitteln. Um ein ganzheitliches Lernen sicherzustellen, wurde das Thema auch in anderen Fächern behandelt. Dies umfasste Vorträge von Expert:innen der Montanuniversität Leoben und einen Lehrausgang in den Grazer Ressourcenpark.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem Wissensaustausch zwischen den älteren und jüngeren Schüler:innen. Die Viertklässler gaben ihr neu erlerntes Wissen auf kreative Weise an die Erstklässler weiter. Zuvor hatten sie bereits am „Steirischen Frühjahrsputz" teilgenommen, was eine großartige Gelegenheit bot, um erste Kontakte zu knüpfen und Impulse zu setzen. Während späterer Veranstaltungen betreuten die älteren Schüler:innen interaktive Stationen, bei denen die Grundschüler auf spielerische Weise naturwissenschaftliche Inhalte erlernten und spannende chemische Experimente durchführen konnten – genau nach dem Motto „Learning by Doing". Diese effektive Lehrmethode weckte die Neugier der Jüngsten, die am Ende voll Eifer fragten: „Wann machen wir so etwas wieder?" und „Wann haben wir endlich Chemie-Unterricht?"





