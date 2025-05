Brigittenau: Ein neuer Wohlfühlort entsteht mit Mindful Movement Yoga

In der Burghardtgasse entsteht ein einzigartiger Rückzugsort: Marlene Grois eröffnet mit „Mindful Movement Yoga“ ihr erstes eigenes Studio. Im Interview erzählt die Brigittenauerin, wie Yoga ihr Leben revolutioniert hat und warum es ihr ein Anliegen war, genau hier einen Raum für Wohlbefinden zu schaffen.

WIEN/BRIGITTENAU. In der Burghardtgasse 24 entsteht momentan ein Ort, der Raum für ganzheitliche Gesundheit und spirituelles Wachstum bietet. Marlene Grois, eine leidenschaftliche Yogalehrerin und Coachin, hat sich ihren Traum verwirklicht: „Mindful Movement Yoga“ – ein Herzensprojekt, das sich auf Achtsamkeit und individuelle Begleitung fokussiert.

Bevor sie den Schritt in die Welt des Yogas wagte, war Grois als Rechtsanwaltsanwärterin tätig. Der hocheffektive Berufsalltag brachte nicht nur Herausforderungen, sondern auch große Stressoren mit sich. Yoga wurde für sie zu einem lebensverändernden Mittel, um mit ihrem Burn-out umzugehen. In einem Gespräch mit MeinBezirk.at schilderte sie, dass Yoga für sie mehr als nur körperliche Bewegung sei – es seih ihr geholfen, alte Muster abzulegen und eine neue Lebensrichtung einzuschlagen, die sie als Coachin und Yogalehrerin in eine erfüllte Zukunft führte.

Ein Wohlfühlort für die Brigittenau

Nach zahlreichen Unterrichtserfahrungen an verschiedenen Orten war Grois klar, dass es Zeit für einen eigenen Raum war. Ein Ort, der Kraft und Inspiration bietet und der im Juli 2023 in der Brigittenau eröffnet wird. Das Angebot umfasst nicht nur Yogakurse in Kleingruppen, sondern auch Gesundheitscoaching und innovative Somatic & Emotional Release-Behandlungen. Diese Techniken kombinieren Körperarbeit, Nervensystemregulation und Coaching-Elemente – eine ganzheitliche Herangehensweise an Wellness. Um Vorfreude zu wecken, bietet Grois einen kostenlosen Online-Kurs an, der erste Impulse für mehr Leichtigkeit, Energie und Wohlbefinden im Alltag geben soll.

„Mein Ziel ist es, Menschen zu einem erfüllten, entspannten Leben zu begleiten“, erklärt Grois. Auch Privatstunden sind Teil des Konzepts. Jede Unterrichtseinheit beginnt bewusst mit Stille oder Atemübungen, bevor ein fließender Bewegungsablauf folgt, der speziell auf die Teilnehmenden abgestimmt ist.

Yoga ist pure Magie

Neben der körperlichen Praxis spielen auch gezielte Aromatherapie und eine harmonische Musikauswahl eine Rolle. Grois plant, in Zukunft das Harmonium – ein traditionelles indisches Instrument – einzusetzen, um den Kursen eine zusätzliche Dimension zu verleihen. „Es ist mir ein Anliegen, in diesem oft unterschätzten Bezirk einen Ort des Wohlbefindens zu schaffen“, betont sie.

Besonders berührend war für Grois eine Rückmeldung von einer Teilnehmerin, die nach einer langen Krankheit wieder Vertrauen in ihren eigenen Körper fand und ihr Leben positiv umgestaltete. Für Grois ist Yoga ein Anker: „Es ist ein Heimkommen zu mir selbst“, sagt sie, und ermutigt alle, die noch zögern: „Der richtige Zeitpunkt ist jetzt – denn Yoga ist pure Magie. Wir wünschen uns alle ein bisschen mehr davon in unserem Leben.“

Erfahre mehr über das Studio und das Kursangebot auf www.mindful-movement.yoga.

