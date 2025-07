Brigittenau: Gemeinschaftsgarten Löwenzahn sucht neue Ehrenamtliche

Was als kleines Nachbarschaftsprojekt begann, hat sich mittlerweile zu einem pulsierenden Treffpunkt für etwa 30 engagierte Urban Gardener entwickelt. Diese Gemeinschaft sucht stetig nach neuen Mitgliedern, die ebenfalls Freude am Gärtnern haben und bereit sind, gemeinsam in die Erde zu greifen. Hier können nicht nur grüne Daumen viel Zeit im Freien verbringen, sondern es gibt auch zahlreiche Feste, die das Gärtnerleben bereichern.

Wien/Leopoldstadt. Der Gemeinschaftsgarten Löwenzahn, ein eingetragener Verein unter der Unterstützung der Stadt Wien, bietet seinen derzeit ca. 30 Mitgliedern jeweils ein 3,5 Quadratmeter großes Beet zur individuellen Bewirtschaftung. Auf einer idyllischen Wiese hinter der Hellwagstraße 21 stehen verschiedene Aufgaben an, von Anpflanzen und Gießen über Kompostieren bis hin zur Pflege von Bäumen und Sträuchern. Neben der Ernte reifer Früchte planen die Gärtner und Gärtnerinnen über das Jahr verteilt zahlreiche Veranstaltungen, darunter das traditionelle Früjahrsopening, das Kubafest, Grillabende und das Erntedankfest.

Schon Lust bekommen?

Falls du Interesse hast, Teil dieser lebendigen Gemeinschaft zu werden, melde dich bitte beim Team der Gebietsbetreuung Stadterneuerung für die Bezirke 1, 2 und 20. Dort gibt es eine Warteliste für neue Gärtner. Sobald ein Beet frei wird, wird die nächste Person auf der Liste kontaktiert. Es lohnt sich, dabei zu sein und die Freude am Gärtnern zu teilen!

Der Standort am Max-Winter-Platz 23 in 1020 Wien ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Montags, Mittwochs und Freitags von 14 bis 18 Uhr, Dienstags von 9 bis 13 Uhr und Donnerstags von 9 bis 18 Uhr. Du kannst den Verein auch telefonisch unter 01/214 39 04 oder per Email unter [email protected] erreichen.

Für weitere Informationen und Details über den Gemeinschaftsgarten Löwenzahn besuche bitte diese Webseite.

Noch mehr News aus der Brigittenau:

Entdecke Kultur und Lebensfreude: Deutschmeister-Konzert im Prater zu Ehren von Robert Stolz erfreut viele Zuhörer. Zudem erstrahlt die Augartenbrücke in neuem Glanz, was die Anwohner begeistert. Eine gute Nachricht für Sportbegeisterte: Die Buslinie 77A fährt nun doch zum Stadionbad in Wien, was den Zugang zum Schwimmen und Entspannen erleichtert.