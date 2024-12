Brigittenau: Mann an Weihnachten von Freundin mit Glasscherbe angegriffen

An Weihnachten entdeckte eine Passantin einen blutenden Mann auf einem Gehsteig in der Brigittenau. Eine Blutspur führte die Beamten zu einer Frau, die den Mann mutmaßlich mit einer Glasscherbe attackiert haben soll.



WIEN/BRIGITTENAU. Trotz der festlichen Stimmung an Weihnachten verlief nicht alles friedlich. Dies bemerkte auch eine Passantin am Dienstag, den 24. Dezember, gegen 13 Uhr. Sie fand einen blutenden Mann, der vor einem Mehrparteienhaus in der Brigittenau auf dem Gehsteig lag.

Die Zeugin verständigte sofort den Polizeinotruf. Bei Eintreffen der Beamten soll der blutende Mann nicht mehr ansprechbar gewesen sein. Es stellte sich jedoch heraus, dass der am Boden Liegende der Polizei bereits bekannt war.

Beamte folgen Blutspur

Der blutende Mann gab gegenüber der Zeugin an, zuvor von seiner Freundin mit einer Glasscherbe attackiert worden zu sein. Die Beamten stießen daraufhin im Stiegenhaus des angrenzenden Wohngebäudes auf eine Blutspur, die zu einer Wohnungstür führte.

In der Wohnung trafen die Beamten eine 41-jährige Frau an, die den Polizistinnen und Polizisten ebenfalls bekannt war, wie der verletzte Mann. Vor Ort bemerkten die Beamten auch eine beschädigte Wohnzimmertür, bei der ein Glaseinsatz zerbrochen war.

Die 41-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei ihr 1,7 Promille. Der 49-jährige Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Zusätzlich wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen die 41-Jährige ausgesprochen.

