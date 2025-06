Brigittenau: Mann durch Wega-Schüsse mit Messer lebensbedrohlich verletzt

Ein Polizeieinsatz in der Brigittenau führte am Samstag zu einem dramatischen Vorfall, bei dem ein 28-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und bedrohte die Einsatzkräfte mit einem Messer, woraufhin ein Beamter der Spezialeinheit Wega Schüsse abgab.

WIEN/BRIGITTENAU. Gegen 13.30 Uhr alarmierten die Eltern des 28-Jährigen den Notruf. Sie machten sich große Sorgen um das Wohlergehen ihres Sohnes, der in seiner Wohnung in Brigittenau anscheinend in einem psychischen Ausnahmezustand war und möglicherweise eine Gefahr für sich selbst darstellte. Solche Situationen sind leider nicht selten und machen deutlich, wie wichtig es ist, frühzeitig Unterstützung zu suchen, wenn psychische Krisen auftreten.

Das Stadtpolizeikommando Brigittenau reagierte umgehend und entsandte Einsatzkräfte zur angegebenen Adresse. Als der Mann auf keine Kontaktversuche reagierte, wurde die Wohnungstür durch die Berufsfeuerwehr Wien geöffnet. Eine Einheit der Spezialeinheit Wega betrat daraufhin die Wohnung, um nach dem 28-Jährigen zu suchen.

Taser wirkte nicht



In einem dramatischen Moment kam der Mann mit einem Messer aus der Küche und stellte sich den Einsatzkräften entgegen. Trotz mehrmaliger Aufforderungen, das Messer niederzulegen, reagierte er nicht. Die Beamten setzten zunächst einen Taser ein, jedoch ohne Erfolg. Die Situation eskalierte weiter: Die Beamten sahen sich gezwungen, auf den Angreifer zu schießen, da die unmittelbare Lebensgefahr für alle Anwesenden offensichtlich wurde.

Der 28-Jährige erlitt bei diesem Vorfall lebensgefährliche Verletzungen. Die Berufsrettung Wien leistete vor Ort notfallmedizinische Erstversorgung und brachte ihn umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Solche Vorfälle werfen nicht nur Fragen zur psychischen Gesundheit auf, sondern auch zur Ausrüstung und den Maßnahmen der Polizei in Krisensituationen.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien übernommen. Darüber hinaus erfolgt die Untersuchung des Schusswaffengebrauchs durch die Ermittlungs- und Beschwerdestelle für Misshandlungsvorwürfe des Bundesamts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK EBM) in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Wien. Solche unabhängigen Überprüfungen sind wichtig, um die Transparenz in solchen ernsten Angelegenheiten zu gewährleisten.

