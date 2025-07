Brigittenau: Seit über 25 Jahren bringt Orange 94.0 Farbe ins Radio

In der Brigittenau funkt die Vielfalt: Radio Orange 94.0 bietet seit 1998 einzigartiges Programm jenseits des Mainstreams und fungiert als offene Plattform für ehrenamtliches Engagement sowie gesellschaftlichen Diskurs.

WIEN/BRIGITTENAU. Seit über 25 Jahren sendet Radio Orange 94.0 von der Klosterneuburger Straße 1 als freies und nichtkommerzielles Lokalradio ein breites Spektrum an Programminhalten. Gegründet aus dem Engagement zahlreicher Initiativen und Persönlichkeiten in den 1980er- und 1990er-Jahren, setzte sich der Sender für eine diversen und pluralistischen Medienlandschaft in Österreich ein.

Bis zu einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Jahr 1993 war der österreichische Radiomarkt von einem ORF-Monopol geprägt, das danach aufgebrochen wurde. Der Verein „Freies Radio Wien“ erhielt 1997 offiziell eine Sendelizenz, woraufhin Radio Orange am 17. August 1998 erstmals on air ging. Wie die Geschäftsführerin Ulli Weish berichtet, sendet der Sender seitdem gemäß dem Privatradio-Gesetz sieben Tage die Woche rund um die Uhr.

Engagement und Vielfalt

Das Programm von Radio Orange spiegelt die kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt Wiens wider. Der Sender sendet in 16 verschiedenen Sprachen und bietet Inhalte, die von politischen Diskussionen über soziale Themen bis hin zu einem abwechslungsreichen Musikprogramm reichen, das oftmals abseits des Mainstreams liegt.

Ein zentrales Merkmal des Radiosenders ist die ehrenamtliche Mitarbeit. Die Programmgestalter kommen aus verschiedenen Bereichen der Zivilgesellschaft, darunter Aktivismus, Wissenschaft, Kunst und migrantische Communities. Radio Orange widmet sich Themen, die oft in etablierten Medien wenig Beachtung finden. „Viele Studierende und Mitglieder sozialer Bewegungen haben Radio Orange unterstützt“, erklärt Weish.

Offen für alle

Um eine breite Teilhabe zu fördern, setzt der Sender auf niederschwellige Beteiligungsmodelle. Interessierte können technische Unterstützung, Infrastruktur und kostengünstige Schulungen in Anspruch nehmen. Regelmäßige Sendemacher schließen eine jährliche Sendevereinbarung ab, und die Vergabe von Sendeplätzen geschieht transparent und fair. „Viele haben ihren ersten Medienauftritt bei uns“, sagt Weish, wobei sie auch Beispiele wie Robert Stachel von der Kabarettgruppe „Maschek“ nennt.

Der Name „Radio Orange“ hat ebenfalls eine spannende Geschichte: Bei einer basisdemokratischen Benennungssitzung wurde ein oranger Post-It als Inspiration verwendet. Der Name „Orange“ wurde schließlich zum Favoriten und ziert heute das Sendestudio – fast als Kunstwerk, das einst eingerahmt war.

Heute ist Radio Orange eine bedeutende Plattform für gesellschaftliche Diskurse, künstlerische und politische Ausdrucksformen und für alle, die gehört werden möchten. Der Sender setzt sich aktiv für Chancengleichheit ein und positioniert sich klar gegen Diskriminierung und Ausgrenzung.

Für weitere Informationen besuchen Sie: www.o94.at

Neuigkeiten aus der Brigittenau:

Der Wiener Alex Plut widmet sich der Fermentation.

KPÖ Brigittenau kritisiert Hochhaus in der Dresdner Straße.

VHS bieten in elf Wiener Parks Deutschkurse an.