Brigittenau: Studieren ohne Matura an der Fachhochschule Technikum Wien

Die FH Technikum Wien bietet Menschen ohne Matura die Möglichkeit, ein technisches Studium zu beginnen. Vorausgesetzt ist das Bestehen von Qualifikationsprüfungen, für die kostenlose Vorbereitungskurse zur Verfügung stehen.

WIEN/BRIGITTENAU. Ein technisches Studium ohne Matura? Die FH Technikum Wien in der Brigittenau macht dies möglich. Die Anforderungen für die Zulassung zu einem Studium ohne Matura beinhalten eine abgeschlossene Lehre in einem relevanten Fachbereich, den erfolgreichen Abschluss einer Berufsbildenden Mittleren Schule (BMS) oder mindestens drei positiv absolvierte Jahre an einer Höheren Technischen Lehranstalt (HTL).

Zusätzlich müssen Bewerberinnen und Bewerber Qualifikationsprüfungen in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik ablegen; je nach Studienrichtung kann auch Physik geprüft werden. Zur Vorbereitung bietet die FH Technikum Wien kostenlose Kurse an, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezielt auf die Prüfungen vorbereiten.

Ein bewährtes Konzept

Schon über 100 Personen haben sich ohne traditionelle Matura, jedoch mit beruflicher Qualifikation, an der FH Technikum Wien für ein Studium eingeschrieben. Diese hohe Zahl belegt laut der Fachhochschule Brigittenau, dass dieses Modell eine sinnvolle Alternative darstellt.

Interessierte, die mehr über ein Studium ohne Matura erfahren möchten, können an Online-Infosessions teilnehmen. Diese finden am Dienstag, 28. Januar 2025, und am Freitag, 7. Februar 2025, jeweils um 17 Uhr statt. Anmeldungen und Informationen sind verfügbar unter www.technikum-wien.at

