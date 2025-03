Brigittenau: Workshop im Jugendzentrum zum Erlernen konstruktiver Streitkultur

Demokratie lebt vom Austausch – doch wie gelingt ein respektvoller Dialog mit Andersdenkenden? Am 12. März findet in der Brigittenau ein kostenloser Workshop statt, der dazu einlädt, Streitkultur neu zu entdecken und konstruktiv zu diskutieren.

WIEN/BRIGITTENAU. In Zeiten, in denen soziale Medien die öffentliche Diskussion prägen, bewegen wir uns häufig in sogenannten Echokammern, umgeben von Gleichgesinnten, die ähnliche Ansichten vertreten. Diese Isolation von unterschiedlichen Meinungen kann die demokratische Entwicklung gefährden. Der Austausch verschiedenster Perspektiven ist entscheidend für eine gesunde Demokratie.

Wie gelingt es, einen respektvollen Dialog zu führen, auch wenn Meinungsverschiedenheiten bestehen? Wie können wir Konflikte und unterschiedliche Ansichten konstruktiv nutzen, um voneinander zu lernen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt eines kostenlosen Workshops, der am Mittwoch, dem 12. März, von 16 bis 18 Uhr, im Jugendzentrum Back Bone in der Pappenheimgasse 52 in der Brigittenau stattfindet.

Offene Diskussion und Verständnis fördern

Der Workshop wird vom Verein „Sapere Aude“ und der Volkshochschule (VHS) Brigittenau organisiert. Ziel ist es, einen offenen Raum zu schaffen, in dem Diskussionen und Debatten aktiv gefördert werden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Argumente klar zu formulieren, andere Perspektiven nachzuvollziehen und eine demokratische Streitkultur hautnah zu erleben. Solche Veranstaltungen sind nicht nur eine Plattform für Meinungsäußerung, sondern auch eine hervorragende Möglichkeit, die eigene Kommunikationsfähigkeit zu stärken und Empathie für andere Standpunkte zu entwickeln.

In diesem Workshop steht nicht die Überzeugung anderer im Vordergrund, sondern die Bereitschaft, sich auf echte Gespräche einzulassen. Die Veranstaltung ist kostenlos und offen für alle Interessierten. Eine Anmeldung wird empfohlen und ist unter www.vhs.at möglich.

