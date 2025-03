Brücke zur Eleganz: Wiener Designer präsentierten sich auf der Londoner Fashionweek

Die London Fashion Week zählt zu den vier bedeutendsten Modewochen weltweit und zieht Designer, Models und Modeenthusiasten aus allen Ecken des Globus an. In Österreich hingegen fehlen vergleichbare Plattformen, weshalb der Wiener Modelmanager Dominik Wachta von 1st Place Models seit Jahren intensive Kontakte zur internationalen Fashionweek-Szene pflegt. Als einziger Österreicher erhielt er in diesem Jahr eine exklusive Event-Lizenz von der Fashion Week Association (FWA) für den offiziellen Abschluss-Event der London Fashion Week. Zudem sicherte er sich erneut eine Showblock-Lizenz für die Milano Fashion Week, was seine wachsende Bedeutung in der globalen Modebranche unterstreicht.

Die Bühne in London nutzte Wachta effektiv, um nicht nur 21 seiner 30 Models in den Modelpool der Fashionweek zu integrieren, sondern auch, um herausragenden österreichischen Designern den Zugang zu einer der größten Modeplattformen der Welt zu erleichtern. Unter den präsentierenden Designern waren die beiden talentierten Wienerinnen Aniko Balazs und Julia Lara König, die beiden Volksvertreterinnen der wiener Modeszene.

Aniko Balazs stellte im Alten Rathaus in London eine fesselnde Modenschau mit ihrer neuen Marke „The Secret Princess“ vor. Ihre Kollektion, die Stoffe aus der Sahara verwendet, kombiniert Stil mit einer tieferen Botschaft. Balazs, eine engagierte Humanistin, schickte einige Modelle mit Masken über den Laufsteg, um die Heuchelei unter den politischen Machthabern auf der Welt zu kritisieren – passend zum Motto der Veranstaltung, „Die Masken fallen“, und dem Untertitel des Abends „Night of Building Bridges“.

Julia Lara König hingegen ist auch bekannt als Gewinnerin des Haute Couture Award Austria und war letztes Jahr, ebenfalls unter Wachtas Leitung, ein Teil der Milano Fashion Week. Dort sorgte sie mit einem gewagten Vulva-Kleid, das die Weiblichkeit zelebrierte, für Aufsehen. In London präsentierte sie eine elegantere Seite ihrer Designs mit ihrer aktuellen Kollektion. Für den 8. März plant sie eine Aftershowparty in ihrem Atelier in Wien, die die Erfolge der Fashion Week feiern wird.

Neben den Designerinnen aus Wien waren auch zahlreiche internationale Talente bei Wachtas Event vertreten. Dazu gehörte „Sparkle by Karen Chan“ aus Hongkong, eine Gruppe spanischer Designer von den Kanaren, die gemeinsam unter dem Showblock „Canary Power“ auftraten, sowie die britische Designerin Karen Gold London. Zwei Kollektivshows mit österreichischen Designern, darunter das „Topmodel TV Collective Austria“ mit Marken wie Doris Berger/Rosengarten und Unt!tled. wearable Rt, erweiterten das Spektrum der Veranstaltung.

Das Make-up wurde von der renommierten Lightbox Styling Academy, unter der Leitung von Katarina Klima, gestaltet. Die musikalische Untermalung kam von DJ F1ndr, während der Beatboxer Fii mit seinen Freunden Stella Maria und Luna Miray für zusätzliche Unterhaltung sorgten. Der Abend wurde von der ehemaligen Model-Ikone Nadine Pfaffeneder und Dominik Wachta selbst moderiert, was den glamourösen Charakter der Veranstaltung unterstrich.