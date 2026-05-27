Brünner Straße beendet Radweg-Lücke: Neuer Kilometerabschnitt in Floridsdorf ab 2027 befahrbar

Neue Radwegverbindung in Wien-Floridsdorf gestartet

In der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf wird eine bisher bestehende Lücke im Radwegenetz geschlossen. Der offizielle Baustart für den neuen Radwegabschnitt erfolgte am 27. Mai 2026.

Der neue Abschnitt ist rund einen Kilometer lang und verläuft vom Spitz entlang der Brünner Straße bis zur Karl-Schäfer-Straße. Im Zuge des Projekts erhält die Brünner Straße einen baulich getrennten Radweg.

Mit dem neuen Radweg entsteht eine Verbindung vor der Floridsdorfer Brücke durch das Zentrum des Bezirks bis zur Shuttleworthstraße. Im Süden soll der Abschnitt direkt an den Zwei-Richtungs-Radweg auf der Floridsdorfer Hauptstraße anschließen, der im Jahr davor fertiggestellt wurde. Als Vorbild gilt der Radweg auf der Leopoldauer Straße, der ebenfalls im Jahr vor der Veröffentlichung fertiggestellt wurde.

Bezirksvorsteher Georg Papai erklärte, bislang habe eine durchgängige Radinfrastruktur vom Zentrum Floridsdorf bis zur Katsushikastraße gefehlt. In der Katsushikastraße gibt es bereits einen baulichen Radweg. Laut Papai soll sich diese Situation mit der Umgestaltung der Brünner Straße ändern.

Im Bereich des neuen Radwegabschnitts in der Brünner Straße werden 23 Bäume gepflanzt. Der neue Radweg soll im Mai 2027 fertiggestellt werden.

Am offiziellen Baustart nahmen Verkehrs- und Planungsstadträtin Ulrike Sima, Bezirksvorsteher Georg Papai und die Wiener Umweltsprecherin der NEOS, Angelika Pipal-Leixner, teil.