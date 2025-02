Brüsseler NATO-Gespräch: Verteidigungsminister treffen Hegseth – Exklusive Einblicke!

news/APA/Mittwoch, 12.02.25, 23:20:39 Am Donnerstag um 9:00 Uhr werden die Verteidigungsminister der NATO-Staaten in Brüssel über mögliche neue Zielvorgaben für die Militärausgaben der Mitgliedstaaten beraten.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat am Mittwoch betont, dass die europäischen Alliierten künftig fünf Prozent ihrer Wirtschaftsleistung bereitstellen sollten.

Bisher lehnen Länder wie Deutschland diese Vorgabe jedoch strikt ab.











Zum Abschluss des Treffens sind informelle Gespräche mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Rustem Umerow geplant. Die Themen dürften unter anderem die US-Vorstellungen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs durch Verhandlungen umfassen.

Die neue Regierung unter Präsident Donald Trump hält es für notwendig, dass die Ukraine auf ihren angestrebten NATO-Beitritt verzichtet.



