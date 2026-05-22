Brunner entsetzt: Unterinntalbahn-Einsparungen als falscher Weg im Schienenverkehrsausbau

Brunner kritisiert Einsparpläne bei Unterinntalbahn als „schlechtes Signal“

EU-Kommissar Magnus Brunner hat sich in Tirol kritisch zu geplanten Einsparungen bei der Unterinntalbahn zwischen Radfeld und Kufstein geäußert. Die Pläne bezeichnete er als „schlechtes Signal“ und als den falschen Weg.

Brunner betonte, man habe sich schon vor vielen Jahren darauf geeinigt, den Schienenverkehr auszubauen. Wenn man dieses Ziel verfolge, solle man es bis zum Ende durchsetzen und umsetzen.

Aussagen zur Budgetpolitik

Im Zusammenhang mit einer angespannten Diskussion der österreichischen Politik rund um ein Milliarden-Defizit wollte sich Brunner nicht konkret äußern. Er sagte, er wolle sich in diese Diskussion nicht einmischen.

Gleichzeitig verwies Brunner darauf, dass die Krisensituation auf der ganzen Welt Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung habe. Aus seiner Sicht sei es wichtig, das Budget zu konsolidieren.

Funktion und politischer Hintergrund

Magnus Brunner gehört der ÖVP an und war drei Jahre lang österreichischer Finanzminister. Seit 1. Dezember 2024 ist er EU-Kommissar für Inneres und Migration. Am Freitag war er in Tirol.