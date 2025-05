Brutale Attacke in Wien: Mann verstirbt, Täter gefasst

Vor zehn Tagen wurde ein 27-Jähriger in Favoriten mit schweren Kopfverletzungen auf offener Straße aufgefunden. Am 17. Mai erlag er seinen Verletzungen im Spital. Nach einem Hinweis wurde am Freitag ein Tatverdächtiger festgenommen.

WIEN/FAVORITEN. Unweit des Pernerstorferstegs wurde am 15. Mai ein 27-jähriger Mann mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden. Nach der medizinischen Notfallversorgung wurde er ins Spital eingeliefert, wo er zwei Tage später seinen Verletzungen erlag. Die Ermittlungen ergaben, dass „stumpfe Gewalteinwirkung“ für die schweren Verletzungen verantwortlich war. Laut Berichten von MeinBezirk, ist „eindeutig Fremdverschulden“ an dem mysteriösen Todesfall beteiligt (siehe unten mehr).

Die Polizei wertete Videoaufnahmen von einer nahegelegenen Tankstelle aus und wandte sich an die Bevölkerung, um Hinweise zur Tat zu erhalten. Besondere Aufmerksamkeit erhielt der Fall durch die Staatsbürgerschaft des Opfers – ein in Wien lebender bangladeschischer Staatsbürger. Die Polizei erhoffte sich, durch diesen Hinweis Informationen aus der Community zu erhalten, um den Fall aufzuklären.

Die Bemühungen der Polizei blieben nicht ohne Erfolg. Am Freitag ging ein anonymer Hinweis zum Tatverdächtigen ein. Der mutmaßliche Täter, ein 21-jähriger Mann, wurde daraufhin in Favoriten festgenommen.

Tatverdächtige „vollumfänglich geständig“

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler ein Mobiltelefon, auf dem sich ein Video befand, das der Beschuldigte offensichtlich während der Tat aufgezeichnet hatte. „In einer ersten Vernehmung zeigte er sich zu den Tatvorwürfen vollumfänglich geständig“, berichtet Polizeisprecherin Anna Gutt. Die Ermittlungen zum Motiv des Verbrechens dauern an.

Der 21-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Diese tragischen Vorfälle werfen ein Schlaglicht auf die Sicherheitslage in städtischen Gebieten und verdeutlichen die Bedeutung der Gemeinschaftsarbeit bei der Verbrechensaufklärung.

