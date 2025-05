Brutaler Überfall in Wien: Bewohner in Penzing attackiert und ausgeraubt

Am Freitagmorgen kam es zu einem erschütternden Fall einer Home-Invasion in Penzing, Wien. Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Nähe eines Einfamilienhauses verborgen und dann einen 87-Jährigen überfallen.

WIEN/PENZING. Am 23. Mai, gegen 9 Uhr, ereignete sich in Penzing ein brutaler Überfall. Ein maskierter Täter schlich sich über ein benachbartes Grundstück in den Garten eines Einfamilienhauses und wartete dort auf sein Opfer. Als der 87-jährige Hausbewohner die Haustür öffnete, sprang der Angreifer hervor, drängte den Mann ins Haus zurück und griff ihn brutal an.

Der Täter stieß das Opfer zu Boden und soll ihn mehrfach geschlagen und getreten haben, was zu ernsten Verletzungen führte. Der Überfall war nicht nur körperlich gewalttätig; der Täter beschädigte auch das Mobiltelefon des Opfers, um zu verhindern, dass dieser Hilfe rufen konnte. Anschließend durchsuchte der Unbekannte das gesamte Haus und entkam mit einer Bargeldsumme, die im dreistelligen Bereich lag.

Nach dem Tatverdächtigen wird gefahndet

Mit einem zweiten Mobiltelefon, das er benutzen konnte, gelang es dem 87-Jährigen, kurz nach dem Überfall den Notruf zu wählen. Das Opfer wurde mit zahlreichen Verletzungen am Kopf von einem Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht, wo weitere medizinische Behandlungen erforderlich sind. Die Polizei hat eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter eingeleitet, um Hinweise zur Festnahme zu erhalten.

Es ist alarmierend, dass solche Überfälle auf ältere Menschen zunehmend in urbanen Gebieten vorkommen. Laut Berichten der österreichischen Kriminalpolizei ist die Zahl der Wohnungseinbrüche und Home-Invasions in den letzten Jahren gestiegen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit für Senioren, sicherheitsbewusster zu sein und Vorkehrungen in ihrem Zuhause zu treffen.

