Bub beim Straßenübergang in Liesing von Auto erfasst







Am Montagnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Atzgersdorf. Ein 12-jähriger Junge wurde beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst. WIEN/LIESING. Der Junge überquerte laut ersten Informationen der Berufsrettung die Straße in der Nähe des Kirchenplatzes in Atzgersdorf, als es zu dem Unfall kam. Der genaue Ablauf des Vorfalls ist jedoch weiterhin Gegenstand von…







